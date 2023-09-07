У Запоріжжі пролунав вибух. Росія вдарила балістичною ракетою
07.09.2023, 10:44
Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)
оновлено
У Запоріжжі вранці 7 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу удару балістичними ракетами. Про це повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.
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Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 10:05.
Близько 10:34 в обласному центрі пролунав гучний вибух.
У командуванні Повітряних сил написали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони не було.
Близько 10:34 в обласному центрі пролунав гучний вибух.
У командуванні Повітряних сил написали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони не було.
ОНОВЛЕНО об 11:00. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що росіяни вдарили балістичним озброєнням по Запорізькому району. Усі служби попрямували на місце удару.
6 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю приблизно в той самий час. Ракета прилетіла в об'єкт цивільної інфраструктури, постраждали двоє осіб.
- 30 серпня 2023 року Росія атакувала Дарницький та Шевченківський райони Києва, загинули дві особи.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і Рені. Внаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
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