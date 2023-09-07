У Запоріжжі пролунав вибух. Росія вдарила балістичною ракетою

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У Запоріжжі вранці 7 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу удару балістичними ракетами. Про це повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.

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Близько 10:34 в обласному центрі пролунав гучний вибух.



У командуванні Повітряних сил



Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони не було. Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 10:05.Близько 10:34 в обласному центрі пролунав гучний вибух.У командуванні Повітряних сил написали про загрозу застосування балістичного озброєння.Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони не було.

ОНОВЛЕНО об 11:00. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко . Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив , що росіяни вдарили балістичним озброєнням по Запорізькому району. Усі служби попрямували на місце удару.

6 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю приблизно в той самий час. Ракета прилетіла в об'єкт цивільної інфраструктури, постраждали двоє осіб.

30 серпня 2023 року Росія атакувала Дарницький та Шевченківський райони Києва, загинули дві особи.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і Рені. Внаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

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