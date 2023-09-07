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У Запоріжжі пролунав вибух. Росія вдарила балістичною ракетою

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 10:44
У Запоріжжі пролунав вибух. Росія вдарила балістичною ракетою - Фото
Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)
оновлено

У Запоріжжі вранці 7 вересня пролунав вибух, Повітряні сили попередили про загрозу удару балістичними ракетами. Про це повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.

Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 10:05.

Близько 10:34 в обласному центрі пролунав гучний вибух.

У командуванні Повітряних сил написали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони не було.
ОНОВЛЕНО об 11:00. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що росіяни вдарили балістичним озброєнням по Запорізькому району. Усі служби попрямували на місце удару.
6 вересня росіяни вдарили по Запоріжжю приблизно в той самий час. Ракета прилетіла в об'єкт цивільної інфраструктури, постраждали двоє осіб.

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Дмитро Гриниченко
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