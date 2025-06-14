В Запорожье в результате атаки РФ был уничтожен склад с гуманитаркой – Радио Свобода

Весь груз весом 100 тонн сгорел, а общий ущерб составляет $3 млн

Российский ''шахед'' (Фото: Depositphotos)

В Запорожье в результате дроновой атаки со стороны России был уничтожен склад с гуманитарной помощью. Об этом с места сообщила корреспондентка Радио Свобода.

Отмечается, что город получил пять фур с финансовой помощью, предоставляемой внутренне перемещенным лицам в районах обстрелов и жителям прифронтовых территорий.

Весь груз весом 100 тонн сгорел, а общий ущерб составляет $3 млн.

Этой ночью Россия нанесла удары по предприятиям в Кривом Роге. Там возникли пожары, но обошлось без жертв и пострадавших. Также страна-агрессор атаковала 14 "шахедами" Запорожье: в результате по меньшей мере пяти попаданий повреждения инфраструктуры, ранены двое правоохранителей.

В целом оккупанты атаковали Украину 58 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами, противовоздушной обороне удалось обезвредить большую часть из них.