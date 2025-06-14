В Запорожье в результате атаки РФ был уничтожен склад с гуманитаркой – Радио Свобода
Российский ''шахед'' (Фото: Depositphotos)

В Запорожье в результате дроновой атаки со стороны России был уничтожен склад с гуманитарной помощью. Об этом с места сообщила корреспондентка Радио Свобода.

Отмечается, что город получил пять фур с финансовой помощью, предоставляемой внутренне перемещенным лицам в районах обстрелов и жителям прифронтовых территорий.

Весь груз весом 100 тонн сгорел, а общий ущерб составляет $3 млн.

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