У Запоріжжі унаслідок російської атаки було знищено склад з гуманітаркою – Радіо Свобода

Російський ''шахед'' (Фото: Depositphotos)

У Запоріжжі унаслідок дронової атаки з боку Росії було знищено склад з гуманітарною допомогою. Про це з місця повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Зазначається, що місто отримало п’ять фур з фінансовою допомогою, яку надавали внутрішньо переміщеним особам у районах обстрілів та мешканцям прифронтових територій.

Увесь вантаж вагою 100 тонн згорів, а загальні збитки складають $3 млн.

Цієї ночі Росія завдала ударів по підприємствах у Кривому Розі. Там виникли пожежі, але обійшлося без жертв і постраждалих. Також країна-агресор атакувала 14 "шахедами" Запоріжжя: унаслідок щонайменше п'яти влучань є пошкодження інфраструктури, поранено двох правоохоронців.

Загалом окупанти атакували Україну 58 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, протиповітряній обороні вдалося знешкодити більшу частину з них.