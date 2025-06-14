У Запоріжжі унаслідок російської атаки було знищено склад з гуманітаркою – Радіо Свобода
Російський ''шахед'' (Фото: Depositphotos)

У Запоріжжі унаслідок дронової атаки з боку Росії було знищено склад з гуманітарною допомогою. Про це з місця повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Зазначається, що місто отримало п’ять фур з фінансовою допомогою, яку надавали внутрішньо переміщеним особам у районах обстрілів та мешканцям прифронтових територій.

Увесь вантаж вагою 100 тонн згорів, а загальні збитки складають $3 млн.

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