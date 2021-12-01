Вагнергейт. Ермак заявил, что не давал никаких команд Бурбе: был "очень короткий разговор"

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не давал в 2020 году на то время главе военной разведки Василию Бурбе никаких команд о перенесении спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом Ермак сказал в интервью РБК-Украина.

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"Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили раньше, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов", – заявил глава ОП.

По словам Ерамака, президент Владимир Зеленский не давал санкции на эту операцию.

При этом Ермак подтвердил, что у него был "очень короткий разговор" с Бурбой – он якобы пришел к нему и "пытался получить ответ на какие-то вопросы".

"На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще это не мои полномочия – давать ему какие-то указания. И, конечно, я не получал никаких команд и указаний от президента", – заявил глава ОП.

Глава ОП считает, что Украина оказалась бы в международной изоляции в случае утверждения операции, а "весь этот план и сценарий – авантюра чистой воды". Также Ермак заявил, что у Украины не было бы оснований для ареста боевиков, "даже если бы операция планировалась в таком безумном виде, как говорит Бурба", так как не были готовы документы.

СПРАВКА. По данным По данным расследования Bellingcat, украинским разведчикам обманом удалось вывезти из РФ десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с ними в Украине. Но в последний момент топ-разведчики встретились с политическим руководством, и операцию перенесли. Она сорвалась.

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Оксана Житнюк

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