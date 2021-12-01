Вагнергейт. Ермак заявил, что не давал никаких команд Бурбе: был "очень короткий разговор"
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не давал в 2020 году на то время главе военной разведки Василию Бурбе никаких команд о перенесении спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом Ермак сказал в интервью РБК-Украина.
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"Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили раньше, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов", – заявил глава ОП.
По словам Ерамака, президент Владимир Зеленский не давал санкции на эту операцию.
При этом Ермак подтвердил, что у него был "очень короткий разговор" с Бурбой – он якобы пришел к нему и "пытался получить ответ на какие-то вопросы".
"На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще это не мои полномочия – давать ему какие-то указания. И, конечно, я не получал никаких команд и указаний от президента", – заявил глава ОП.
Глава ОП считает, что Украина оказалась бы в международной изоляции в случае утверждения операции, а "весь этот план и сценарий – авантюра чистой воды". Также Ермак заявил, что у Украины не было бы оснований для ареста боевиков, "даже если бы операция планировалась в таком безумном виде, как говорит Бурба", так как не были готовы документы.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, в которых говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".
- Руководитель операции, экс-глава ГУР МО Василий Бурба, заявил, что операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский, через доверенное лицо – Ермака. В ОП утверждают, что у Ермака нет таких полномочий.
- Вчера Ермак дал показания по вагнергейту в ГБР.
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