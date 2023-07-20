Вагнеровцы продолжают консолидироваться в Беларуси – Пентагон

Силы террористической группы Вагнера продолжают консолидироваться в Беларуси. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет CNN.

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"Учитывая, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что войска ЧВК Вагнер продолжают двигаться в этот регион и, я думаю, продолжают там консолидироваться", – сказала она.

Также она отметила, что в Минобороны США видели, как силы террористической группы были "своего рода" реинтегрированы в российскую армию.

Ранее стало известно, что вагнеровцы начали обучать беларускую армию, в частности спецназовцев.

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