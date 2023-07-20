Вагнеровцы продолжают консолидироваться в Беларуси – Пентагон
20.07.2023, 22:50
Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)
Силы террористической группы Вагнера продолжают консолидироваться в Беларуси. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет CNN.
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"Учитывая, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что войска ЧВК Вагнер продолжают двигаться в этот регион и, я думаю, продолжают там консолидироваться", – сказала она.
Также она отметила, что в Минобороны США видели, как силы террористической группы были "своего рода" реинтегрированы в российскую армию.
Ранее стало известно, что вагнеровцы начали обучать беларускую армию, в частности спецназовцев.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин заявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресссекретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- ВСУ знает о прибытии вагнеровцев в Беларусь, сообщил Командующий Объединенных сил. Он отметил, что боевиков "будет ждать смерть", если они пересекут украинскую границу.
- 20 июля Центр сопротивления сообщил, что между вагнеровцами и беларускими пограничниками произошла стычка вблизи украинской границы.
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