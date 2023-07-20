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Вагнерівці продовжують консолідуватись у Білорусі – Пентагон

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 22:50
Вагнерівці продовжують консолідуватись у Білорусі – Пентагон - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

Сили терористичної групи Вагнера продовжують консолідуватись у Білорусі. Про це заявила заступниця прессекетаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише CNN.

"З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що війська ПВК Вагнер продовжують рухатися в цей регіон і, я думаю, продовжують там консолідуватися", – сказала вона.

Також вона зазначила, що в Міноборони США бачили, як сили терористичної групи були "свого роду реінтегровані" в російську армію.

Раніше стало відомо, що вагнерівці почали навчати білоруську армію, зокрема, спецпризначенців.

Читайте також: Вагнерівці в Білорусі. Американські сили в Польщі – найкраще, що стримує Росію – Блащак

Артем Джеріпа
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