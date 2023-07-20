Вагнерівці продовжують консолідуватись у Білорусі – Пентагон

Сили терористичної групи Вагнера продовжують консолідуватись у Білорусі. Про це заявила заступниця прессекетаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише CNN.

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"З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що війська ПВК Вагнер продовжують рухатися в цей регіон і, я думаю, продовжують там консолідуватися", – сказала вона.

Також вона зазначила, що в Міноборони США бачили, як сили терористичної групи були "свого роду реінтегровані" в російську армію.

Раніше стало відомо, що вагнерівці почали навчати білоруську армію, зокрема, спецпризначенців.

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