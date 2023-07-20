Вагнерівці продовжують консолідуватись у Білорусі – Пентагон
20.07.2023, 22:50
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)
Сили терористичної групи Вагнера продовжують консолідуватись у Білорусі. Про це заявила заступниця прессекетаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише CNN.
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"З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що війська ПВК Вагнер продовжують рухатися в цей регіон і, я думаю, продовжують там консолідуватися", – сказала вона.
Також вона зазначила, що в Міноборони США бачили, як сили терористичної групи були "свого роду реінтегровані" в російську армію.
Раніше стало відомо, що вагнерівці почали навчати білоруську армію, зокрема, спецпризначенців.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин заявив про "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- ЗСУ знає про прибуття вагнерівців до Білорусі, повідомив Командувач Об'єднаних сил. Він зазначив, що бойовиків "чекатиме смерть", якщо вони перетнуть український кордон.
- 20 липня Центр спротиву повідомив, що між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка поблизу українського кордону.
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