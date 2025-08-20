Вакарчук, Магучих и "Паутина". Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"
Президент Владимир Зеленский вручил награду "Национальная легенда Украины". Среди нынешних лауреатов – певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и команда Службы безопасности Украины, сообщает Офис президента.
Глава государства подчеркнул, что награда имеет большое значение и цель – надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев.
В этом году Зеленский вручил десять наград "Национальная легенда Украины" военным, спортсменам, деятелям искусства и меценатам. Наградой отмечены:
← Святослав Вакарчук – певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";
← Владимир Горбулин – первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;
← команда СБУ за операцию "Паутина";
← Сергей Лифарь – артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;
← Ярослава Магучих – легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат после ее возвращения в Украину из-за границы;
← Людмила Монастырская – оперная певица;
← Анатолий Криволап – художник;
← Андрей Семьянкив – капитан медицинской службы, писатель;
← Джеймс Константин Темертей – меценат;
← Василий Зинкевич – певец, народный артист Украины, Герой Украины.
Награда "Национальная легенда Украины" была введена в 2021 году.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% от всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была самая дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина", а источники LIGA.net – кадры подготовки к операции.
