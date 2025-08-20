Вакарчук, Магучих и "Паутина". Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"

Наградой "Национальная легенда Украины" президент отметил, в частности, команду СБУ за операцию "Паутина"

Вручение награды (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский вручил награду "Национальная легенда Украины". Среди нынешних лауреатов – певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и команда Службы безопасности Украины, сообщает Офис президента.

Глава государства подчеркнул, что награда имеет большое значение и цель – надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев.

В этом году Зеленский вручил десять наград "Национальная легенда Украины" военным, спортсменам, деятелям искусства и меценатам. Наградой отмечены:

← Святослав Вакарчук – певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";

← Владимир Горбулин – первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;

← команда СБУ за операцию "Паутина";

← Сергей Лифарь – артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря;

← Ярослава Магучих – легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат после ее возвращения в Украину из-за границы;

← Людмила Монастырская – оперная певица;

← Анатолий Криволап – художник;

← Андрей Семьянкив – капитан медицинской службы, писатель;

← Джеймс Константин Темертей – меценат;

← Василий Зинкевич – певец, народный артист Украины, Герой Украины.

Награда "Национальная легенда Украины" была введена в 2021 году.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента