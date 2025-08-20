Вакарчук, Магучіх та "Павутина". Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"
Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України". Серед цьогорічних лауреатів – співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх та команда Служба безпеки України, повідомляє Офіс президента.
Глава держави наголосив, що відзнака має велике значення та мету – належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв.
Цьогоріч Зеленський вручив десять відзнак "Національна легенда України" військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Нагородою відзначені:
← Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
← Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
← команда СБУ за операцію "Павутина";
← Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
← Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
← Людмила Монастирська — оперна співачка;
← Анатолій Криволап — художник;
← Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;
← Джеймс Костянтин Темертей — меценат;
← Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.
Відзнака "Національна легенда України" була запроваджена 2021 року.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина", а джерела LIGA.net – кадри підготовки до операції.
