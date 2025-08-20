Вакарчук, Магучіх та "Павутина". Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"

Вручення відзнаки (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України". Серед цьогорічних лауреатів – співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх та команда Служба безпеки України, повідомляє Офіс президента.

Глава держави наголосив, що відзнака має велике значення та мету – належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв.

Цьогоріч Зеленський вручив десять відзнак "Національна легенда України" військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Нагородою відзначені:

← Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";

← Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;

← команда СБУ за операцію "Павутина";

← Сергій Лифарь — артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;

← Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;

← Людмила Монастирська — оперна співачка;

← Анатолій Криволап — художник;

← Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;

← Джеймс Костянтин Темертей — меценат;

← Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.

Відзнака "Національна легенда України" була запроваджена 2021 року.

Фото: Офіс президента

