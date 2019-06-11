Вакарчук о мажоритарке: Это позорное явление должно исчезнуть

Святослав Вакарчук (скриншот из программы)

Если партия Голос пройдет в Верховную Раду, она попытается добиться отмены мажоритарной избирательной системы в Украине. Об этом ее лидер Святослав Вакарчук заявил вчера вечером в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

"Партия Голос сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка, как позорное явление, навсегда исчезло из истории", - сказал он.

Вакарчук уверен, что Украина "отстает политически и экономически" как раз из-за такого явления, как мажоритарка на выборах.

В список мажоритарщиков Голоса попали депутаты из Рады VIII созыва: Леонид Емец (Народный фронт), Виктория Войцицкая, Виктория Пташник (Самопомощь) и Павел Ризаненко (БПП). В партии рассказали, как отбирали.

Садовый призвал Вакарчука и Гриценко поддержать Самопомощь, а Тимошенко сделала предложение Вакарчуку и Разумкову.

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