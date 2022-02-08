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ВАКС снова перенес заседание по Кузьминых. Депутат назвал записи НАБУ провокацией

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 20:08
ВАКС снова перенес заседание по Кузьминых. Депутат назвал записи НАБУ провокацией - Фото
Сергей Кузьминых (скриншот с видео)

Высший антикоррупционный суд отложил заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого в получении взятки народного депутата Слуги народа Сергея Кузьминых до 11 февраля.

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Суд дал Кузьминых время ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения, которое ему вручили прямо в зале суда.

Прокурор САП Виталий Корзун в комментарии hromadske сообщил, что сторона обвинения будет просить арест для Кузьминых с возможностью залога в 49 000 грн.

По его словам, следствие установило, что Кузьминых оказывал содействие в победе в тендере определенной компании по заключению контракта с больницей в Житомирской области.

"За 30% – то есть 558 000 гривень. Среди доказательств – записи, негласные следственные розыскные действия, допросы свидетелей", – сказал прокурор.

Прокурор отметил, что, по данным следствия, были частные встречи, а сам депутат не имел права влиять на тендерный комитет. Кроме того, по словам прокурора, задокументирован факт передачи денег. Кузьминых это отрицает.

На вопрос журналистки, оказывал ли он содействие подписанию договоров с больницами и частными компаниями, депутат сказал: "Конечно, нет".

"Есть определенные моменты, когда собираются все врачи по вопросам совета и обсуждают, какое оборудование было бы лучше сделать той или иной больнице..." – сказал Кузьминых.

На вопрос, прислушиваются ли к его позиции, депутат ответил, что не знает. Никаких компаний, по словам Кузьминых, он больницам не советовал.

Записи, опубликованные НАБУ, он назвал "провокацией".

Вадим Ребрина
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коррупция Слуга народа взятка вакс сергей кузьминых
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