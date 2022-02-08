ВАКС снова перенес заседание по Кузьминых. Депутат назвал записи НАБУ провокацией
Высший антикоррупционный суд отложил заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого в получении взятки народного депутата Слуги народа Сергея Кузьминых до 11 февраля.
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Суд дал Кузьминых время ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения, которое ему вручили прямо в зале суда.
Прокурор САП Виталий Корзун в комментарии hromadske сообщил, что сторона обвинения будет просить арест для Кузьминых с возможностью залога в 49 000 грн.
По его словам, следствие установило, что Кузьминых оказывал содействие в победе в тендере определенной компании по заключению контракта с больницей в Житомирской области.
"За 30% – то есть 558 000 гривень. Среди доказательств – записи, негласные следственные розыскные действия, допросы свидетелей", – сказал прокурор.
Прокурор отметил, что, по данным следствия, были частные встречи, а сам депутат не имел права влиять на тендерный комитет. Кроме того, по словам прокурора, задокументирован факт передачи денег. Кузьминых это отрицает.
На вопрос журналистки, оказывал ли он содействие подписанию договоров с больницами и частными компаниями, депутат сказал: "Конечно, нет".
"Есть определенные моменты, когда собираются все врачи по вопросам совета и обсуждают, какое оборудование было бы лучше сделать той или иной больнице..." – сказал Кузьминых.
На вопрос, прислушиваются ли к его позиции, депутат ответил, что не знает. Никаких компаний, по словам Кузьминых, он больницам не советовал.
Записи, опубликованные НАБУ, он назвал "провокацией".
Народний депутат Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру у хабарництві та запевнив, що не впливав на тендерний комітет лікарні на Житомирщині pic.twitter.com/Vqjx8dGT7w— hromadske (@HromadskeUA) February 8, 2022
- 28 января 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило Кузьминых на получении взятки в 558 000 грн.
- 31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.
- 1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона" и заявили, что он проигнорировал три повестки. 3 февраля НАБУ объявило его в розыск.
- 7 февраля заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должны были избрать меру пресечения Кузьминых, перенесли – депутат якобы забыл свой паспорт.
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