ВАКС снова перенес заседание по Кузьминых. Депутат назвал записи НАБУ провокацией

Высший антикоррупционный суд отложил заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого в получении взятки народного депутата Слуги народа Сергея Кузьминых до 11 февраля.

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Суд дал Кузьминых время ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения, которое ему вручили прямо в зале суда.

Прокурор САП Виталий Корзун в комментарии hromadske сообщил, что сторона обвинения будет просить арест для Кузьминых с возможностью залога в 49 000 грн.

По его словам, следствие установило, что Кузьминых оказывал содействие в победе в тендере определенной компании по заключению контракта с больницей в Житомирской области.

"За 30% – то есть 558 000 гривень. Среди доказательств – записи, негласные следственные розыскные действия, допросы свидетелей", – сказал прокурор.

Прокурор отметил, что, по данным следствия, были частные встречи, а сам депутат не имел права влиять на тендерный комитет. Кроме того, по словам прокурора, задокументирован факт передачи денег. Кузьминых это отрицает.

На вопрос журналистки, оказывал ли он содействие подписанию договоров с больницами и частными компаниями, депутат сказал: "Конечно, нет".

"Есть определенные моменты, когда собираются все врачи по вопросам совета и обсуждают, какое оборудование было бы лучше сделать той или иной больнице..." – сказал Кузьминых.

На вопрос, прислушиваются ли к его позиции, депутат ответил, что не знает. Никаких компаний, по словам Кузьминых, он больницам не советовал.

Записи, опубликованные НАБУ, он назвал "провокацией".

Народний депутат Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру у хабарництві та запевнив, що не впливав на тендерний комітет лікарні на Житомирщині pic.twitter.com/Vqjx8dGT7w — hromadske (@HromadskeUA) February 8, 2022

28 января 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило Кузьминых на получении взятки в 558 000 грн.

31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.

1 февраля НАБУ и САП призвали Кузьминых "не бояться закона" и заявили, что он проигнорировал три повестки. 3 февраля НАБУ объявило его в розыск.

7 февраля заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором должны были избрать меру пресечения Кузьминых, перенесли – депутат якобы забыл свой паспорт.

Вадим Ребрина

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