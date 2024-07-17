Венгрия сможет блокировать решения по Украине даже без права голоса в Совете ЕС – депутат

63 евродепутата хотят начать процесс лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС, однако достичь единогласия в этом процессе будет трудно

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Группа из 63 депутатов Европарламента призвала приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС из-за злоупотребления премьера Виктора Орбана во время председательства Будапешта в Евросоюзе. Однако даже если это удастся реализовать, то венгерские парламентарии все равно смогут блокировать решения по Украине, констатировал в комментарии LIGA.net один из подписантов письма, евродепутат Риго Террас.

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Он отметил, что процедура приостановки права голоса изложена в статье 7 договора ЕС. Ее можно начать при наличии 4/5 голосов в Совете ЕС и при наличии 2/3 голосов в Европарламенте. Для фактической приостановки требуется единогласие в Совете ЕС всех других стран-членов, помимо Венгрии.

"Такого единогласия может быть трудно достичь, если у Венгрии есть союзники – например, Словакия, которая может не поддержать решение. Но сам процесс – сильный сигнал Орбану, что несанкционированные авантюры – неприемлемы", – говорит Террас.

Однако, по его словам, даже если бы такое решение приняли, оно касалось бы только права голоса Венгрии в Совете ЕС. Оно не влияло бы на голосование венгерских евродепутатов, имеющих достаточный вес, чтобы эффективно блокировать решения по Украине.

В общем письме 63 депутатов к руководству ЕС заявлено, что Орбан "нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Раде".

Евродепутаты указали, что он совершил несколько дипломатических визитов, в частности к российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, во время которых "намеренно искажал свои полномочия".

Парламентарии заявили о необходимости реакции, "поскольку практика показала, что простое словесное осуждение ситуации не имеет никакого эффекта".

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера подверг критике Боррель, заявив, что председательствующая в Совете ЕС Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не всего ЕС.

8 июля Орбан посетил Китай – там встретился с лидером страны. По мнению Орбана, КНР является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

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