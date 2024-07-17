Угорщина зможе блокувати рішення щодо України навіть без права голосу в Раді ЄС – євродепутат

63 євродепутати хочуть почати процес позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС, однак досягти одностайності у цьому процесі буде важко

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Група з 63 депутатів Європарламенту закликала призупинити право голосу Угорщини в Раді ЄС через зловживання прем’єра Віктора Орбана під час головування Будапешта в Євросоюзі. Проте навіть якщо це вдасться реалізувати, то угорські парламентарі все одно зможуть блокувати рішення щодо України, констатував у коментарі LIGA.net один із підписантів листа, євродепутат Ріго Террас.

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Він зазначив, що процедура призупинення права голосу викладена в статті 7 договору ЄС. Її можна розпочати за наявності 4/5 голосів у Раді ЄС і за наявністю 2/3 голосів у Європарламенті. Для фактичного призупинення потрібна одностайність у Раді ЄС усіх інших країн-членів, окрім Угорщини.

"Такої одностайності може бути важко досягти, якщо в Угорщини є союзники – наприклад, Словаччина, яка може не підтримати рішення. Але сам процес – сильний сигнал Орбану, що несанкціоновані авантюри – неприйнятні", – каже Террас.

Однак, за його словами, навіть якби таке рішення ухвалили, воно стосувалося б лише права голосу Угорщини в Раді ЄС. Воно не впливало б на голосування угорських євродепутатів, які мають достатньо ваги, щоб ефективно блокувати рішення щодо України.

У спільному листі 63 депутатів до керівництва ЄС заявлено, що Орбан "завдав значної шкоди, експлуатуючи та зловживаючи роллю голови в Раді".

Євродепутати вказали, що він здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема до російського диктатора Володимира Путіна та до лідера Китаю Сі Цзіньпіна, під час яких "навмисно спотворював свої повноваження".

Парламентарі заявили про необхідність реакції, "бо практика показала, що просте словесне засудження ситуації не має жодного ефекту".

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав у Москву до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, що головує у Раді ЄС, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.

8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з лідером країни. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні".

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