Вэнс хочет, чтобы украинцы в США заботились об Америки, а не родине

Джей Ди Вэнс (Фото: Francis Chung/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал украинцев, которые живут в Штатах, отстаивать американские интересы, а не своей родины. Об этом он написал в Х.

Политик рассказал о своей встрече с украинцем в штате Огайо во время избирательной кампании в Сенат США в 2022 году. Украинца "очень разозлили" взгляды Венса на российско-украинскую войну и его желание как можно быстрее ее завершить.

"Вы пытаетесь оставить мою страну и мне это не нравится", – пересказал слова украинца вице-президент США.

В ответ он указал украинсцу на то, что его страной, как и Вэнса, являются США.

"Я всегда считал оскорбительным то, что новый иммигрант в нашей стране готов использовать силу и влияние своей новой нации, чтобы урегулировать этнические разногласия в старой [нации]", – написал политик.

Видение США "своей" страной является одной из важнейших частей ассимиляции, заявил он.

"Это часть соглашения: если вас приветствуют в нашей национальной семье, вы должны заботиться об интересах Соединенных Штатов", – написал Вэнс.

Он добавил, что знает многих иммигрантов с "правильными" взглядами – таким он благодарен.

"Например, во время той кампании (и после нее) я встречал многих украинских американцев, которые соглашались с моими взглядами или, по крайней мере, задавали правильный вопрос: что в лучших интересах Соединенных Штатов?" – написал Вэнс.