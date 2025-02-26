Венс хоче, щоб українці у США переймались Америкою, а не батьківщиною

Джей Ді Венс (Фото: Francis Chung/EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав українців, які живуть у Штатах, відстоювати американські інтереси, а не своєї батьківщини. Про це він написав у Х.

Політик розповів про свою зустріч з українцем в штаті Огайо під час виборчої кампанії до Сенату США у 2022 році. Українця "дуже розлютили" погляди Венса на російсько-українську війну та його бажання якнайшвидше її завершити.

"Ви намагаєтеся покинути мою країну і мені це не подобається", – переповів слова українця віцепрезидент США.

У відповідь він вказав українцю на те, що його країною, як і Венса, є США.

"Я завжди вважав образливим те, що новий іммігрант в нашій країні готовий використати силу та вплив своєї нової нації, щоб врегулювати етнічні розбіжності у старій [нації]", – написав політик.

Бачення США "своєю" країною є однією з найважливіших частин асиміляції, заявив він.

"Це частина угоди: якщо вас вітають у нашій національній родині, ви повинні дбати про інтереси Сполучених Штатів", – написав Венс.

Він додав, що знає багатьох іммігрантів із "правильними" поглядами – таким він вдячний.

"Наприклад, під час тієї кампанії (і після неї) я зустрічав багатьох українських американців, які погоджувалися з моїми поглядами або принаймні ставили правильне запитання: що в найкращих інтересах Сполучених Штатів?" – написав Венс.