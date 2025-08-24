Вэнс: Россияне признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве
Россияне якобы признали, что не смогут установить марионеточный режим в Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Комментируя переговоры по урегулированию войны РФ против Украины, он заявил, что не говорил, что россияне уступили во всем.
"Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Сделали ли они все уступки? Конечно, нет. Стоило ли им начинать войну? Конечно, они [не должны были этого делать], но мы достигаем прогресса", – заявил Вэнс.
Отвечая на вопрос о разногласиях в том, насколько Россия будет участвовать в установлении гарантий безопасности для Украины, вице-президент утверждает, что "здесь есть некоторая доля недосказанности".
"Во-первых, мы не будем говорить о гарантиях безопасности до окончания войны. И, конечно, россияне будут участвовать в обсуждении вопроса о завершении этой войны. Поэтому, безусловно, они будут в этом заинтересованы", — добавил он.
- Трамп 21 августа заявлял, что в течение двух недель станет ясно, будет ли мир в Украине. Позже он отметил, что по истечении этого срока против РФ могут быть введены санкции и пошлины.
- 23 августа NBC News писал, что Трамп намекал, что Украине, возможно, придется принять соглашение о мире, но в основном на условиях России.
