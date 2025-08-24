Вэнс: Россияне признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве

РФ уступила в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны, утверждает американский вице-президент

Джей Ди Вэнс (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Россияне якобы признали, что не смогут установить марионеточный режим в Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Комментируя переговоры по урегулированию войны РФ против Украины, он заявил, что не говорил, что россияне уступили во всем.

"Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Сделали ли они все уступки? Конечно, нет. Стоило ли им начинать войну? Конечно, они [не должны были этого делать], но мы достигаем прогресса", – заявил Вэнс.

Отвечая на вопрос о разногласиях в том, насколько Россия будет участвовать в установлении гарантий безопасности для Украины, вице-президент утверждает, что "здесь есть некоторая доля недосказанности".

"Во-первых, мы не будем говорить о гарантиях безопасности до окончания войны. И, конечно, россияне будут участвовать в обсуждении вопроса о завершении этой войны. Поэтому, безусловно, они будут в этом заинтересованы", — добавил он.