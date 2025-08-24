Венс: Росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві

РФ поступилася у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни, стверджує американський віцепрезидент

Джей Ді Венс (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Росіяни нібито визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим в Україні. Про це в інтерв’ю телеканалу NBC News повідомив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

Коментуючи перемовини щодо врегулювання війни РФ проти України, він заявив, що не казав, що росіяни поступилися в усьому.

"Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Чи зробили вони всі поступки? Звичайно, ні. Чи варто було їм розпочинати війну? Звичайно, вони [не повинні були цього робити], але ми досягаємо прогресу", – заявив Венс.

Відповідаючи на запитання про розбіжності щодо того, наскільки Росія братиме участь у встановленні гарантій безпеки для України, віцепрезидент стверджує, що "тут є певна частка недомовленості".

"По-перше, ми не говоритимемо про гарантії безпеки до закінчення війни. Авжеж, росіяни братимуть участь в обговоренні питання про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони будуть у цьому зацікавлені", – додав він.