Венс: Росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві
Росіяни нібито визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим в Україні. Про це в інтерв’ю телеканалу NBC News повідомив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.
Коментуючи перемовини щодо врегулювання війни РФ проти України, він заявив, що не казав, що росіяни поступилися в усьому.
"Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Чи зробили вони всі поступки? Звичайно, ні. Чи варто було їм розпочинати війну? Звичайно, вони [не повинні були цього робити], але ми досягаємо прогресу", – заявив Венс.
Відповідаючи на запитання про розбіжності щодо того, наскільки Росія братиме участь у встановленні гарантій безпеки для України, віцепрезидент стверджує, що "тут є певна частка недомовленості".
"По-перше, ми не говоритимемо про гарантії безпеки до закінчення війни. Авжеж, росіяни братимуть участь в обговоренні питання про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони будуть у цьому зацікавлені", – додав він.
- Трамп 21 серпня заявляв, що протягом двох тижнів стане зрозуміло, чи буде мир в Україні. Пізніше він зазначив, що після закінчення цього терміну проти РФ можуть бути введені санкції та мита.
- 23 серпня NBC News писав, що Трамп натякав на те, що Україні, можливо, доведеться прийняти угоду про мир, але здебільшого на умовах Росії.
Коментарі (0)