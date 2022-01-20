Северной Европе нужно опасаться за свои границы из-за РФ: вице-спикер парламента Финляндии

Вице-спикер парламента Финляндии Антти Ринне считает, что у Северной Европы есть повод опасаться за сохранность своих границ из-за возможной агрессии России. Об этом он заявил на международном форуме по вопросам безопасности Vilnius Security Forum в Вильнюсе, сообщает издание Delphi.

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"Уже не один год шаги, совершаемые Россией, – оккупация Крыма, нарушение норм международного права и других соглашений, сосредоточение войск у границ с Украиной – создают напряжение в масштабах всего мира и непосредственно у наших границ", – сказал он.

Политик напомнил, что "кризис в Украине продолжается почти десятилетие, в 2014 произошла вспышка насилия". По его мнению, нужно сделать все возможное, чтобы избежать войны и разрушений в Европе.

Как пишет издание, при этом Ринне заявил, что Финляндия не заинтересована в конфронтации с Россией, поэтому страна придерживалась политики нейтралитета после Второй мировой войны.

Ринне добавил, однако, что никто не будет указом Финляндии, если та захочет вступить в НАТО.

По его словам, "Финляндия надеется на мирное сосуществование с восточным соседом в лице России".

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Как заявил вице-спикер финского парламента, на переговорах между Россией, США и НАТО нельзя давать гарантий о неприсоединении к альянсу той или иной страны.

Ранее премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия введет против России "крайне жесткие санкции" в случае ее нового вторжения в Украину.

В апреле 2021 года сообщалось, что Финляндия готова организовать встречу президента США Байдена с лидером РФ Путиным.

14 декабря президент Финляндии Ниинисте позвонил Путину, выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией на границах Украины и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен заявил, что Швеция и Финляндия могут "мгновенно" стать членами Альянса.

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Александр Матвиенко

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