Во время ночной атаки два "шахеда" полетели на Белгород. Над Украиной сбили 27 дронов

Военные уничтожили 27 БпЛА, еще шесть были потеряны. Два вражеских беспилотника отправились в Белгородскую область РФ и оккупированную Донецкую

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 3 сентября российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также дронами-камикадзе типа Shahed. Два беспилотника во время атаки полетели в сторону Белгородской области РФ, сообщили в командовании Воздушных сил.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Этой ночью Россия направила в Украину баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 35 "шахедов". Враг атаковал с территории временно оккупированного Крыма и Курской области РФ.

Украинские военные уничтожили 27 дронов, еще шесть были потеряны. Два вражеских беспилотника направились в Белгородскую область РФ и оккупированную Донецкую.

ПВО работало в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областям.

В ночь на 2 сентября 2024 года Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе – прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.

Оккупационные войска комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Смотрите также: В Днепре ударом РФ повреждены предприятие и детсад, в Запорожье — отель: фото