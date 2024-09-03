Під час нічної атаки два "шахеди" полетіли на Бєлгородщину. Над Україною збили 27 дронів
В ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також дронами-камікадзе типу Shahed. Два безпілотники під час атаки полетіли у бік Бєлгородської області РФ, повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Цієї ночі Росія спрямувала до України балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 35 "шахедів". Ворог атакував з території тимчасово окупованого Криму та з Курської області РФ.
Українські військові знищили 27 дронів, ще шість були втрачені. Два ворожі безпілотники вирушили до Бєлгородської області РФ та окупованої Донеччини.
ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
- В ніч проти 2 вересня 2024 року Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі – приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.
- Окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
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