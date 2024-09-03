Під час нічної атаки два "шахеди" полетіли на Бєлгородщину. Над Україною збили 27 дронів

Військові знищили 27 БпЛА, ще шість були втрачені. Два ворожі безпілотники вирушили до Бєлгородської області РФ та окупованої Донеччини

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також дронами-камікадзе типу Shahed. Два безпілотники під час атаки полетіли у бік Бєлгородської області РФ, повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Цієї ночі Росія спрямувала до України балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 35 "шахедів". Ворог атакував з території тимчасово окупованого Криму та з Курської області РФ.

Українські військові знищили 27 дронів, ще шість були втрачені. Два ворожі безпілотники вирушили до Бєлгородської області РФ та окупованої Донеччини.

ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

В ніч проти 2 вересня 2024 року Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі – приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.

Окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

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