Военная помощь Украине со стороны Запада не соответствует будущим вызовам – Данилов

Военная поддержка Украины со стороны западных партнеров, возможно, не соответствует масштабу вызовов, с которыми Украина может столкнуться в будущем. Об этом в интервью The Globe and Mail сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он отметил, что Иран поставляет России "огромное" количество военной помощи – например, беспилотники Shahed, используемые для ударов по критической инфраструктуре, тогда как военная поддержка со стороны союзников, "возможно, не соответствует тому масштабу вызовов, с которыми мы можем столкнуться в будущем".

Украина несет огромные военные и гражданские потери, защищая восточную границу НАТО, отметил Данилов.

"Если кто-то в какой-то столице размышляет, стоит ли нам получать дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что именно в этот момент современные фашисты Путина убивают наших граждан. Военных, гражданских и, что самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно", – сказал Данилов.

С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

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Вадим Ребрина

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