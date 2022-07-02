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Военно-техническая помощь. Созвонились руководители Воздушных сил Украины и США

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 06:41
Военно-техническая помощь. Созвонились руководители Воздушных сил Украины и США - Фото
Фото: Командующие Воздушными силами Украины и США

Руководители Воздушных сил Украины и США созвонились и обсудили, как помочь силам обороны "в контексте военно-технической помощи". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Генерал-лейтенант Николай Олещук в разговоре с генералом Чарльзом Квинтоном Брауном-младшим поговорили о плане действий по партнерской поддержке ВСУ и Воздушных сил в частности. В Киеве уточнили – "в контексте военно-технической помощи от правительства США".

Что именно входит в такую помощь, не сообщается.

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В конце сообщения проставлены хэштеги #stoprussi и #ArmUkraineNow.

  • Вопреки сообщениям оккупантов об "уничтожении Воздушных сил Украины в первые дни" большой войны, украинские асы продолжают выполнять боевые задачи по прикрытию наземных сил, уничтожению техники, живой силы, складов боеприпасов ВС РФ и их командных пунктов.
  • 7 мая министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях.
  • Он ждет сигнала от Альянса насчет современных самолетов НАТО для авиации ВСУ. Асы "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
  • Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять истребителями F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".

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Евгений Пилипенко
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война военная помощь воздушные силы Николай Олещук Чарльз Квинтон Браун
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