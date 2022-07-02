Военно-техническая помощь. Созвонились руководители Воздушных сил Украины и США

Руководители Воздушных сил Украины и США созвонились и обсудили, как помочь силам обороны "в контексте военно-технической помощи". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Генерал-лейтенант Николай Олещук в разговоре с генералом Чарльзом Квинтоном Брауном-младшим поговорили о плане действий по партнерской поддержке ВСУ и Воздушных сил в частности. В Киеве уточнили – "в контексте военно-технической помощи от правительства США".

Что именно входит в такую помощь, не сообщается.

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В конце сообщения проставлены хэштеги #stoprussi и #ArmUkraineNow.

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Евгений Пилипенко

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