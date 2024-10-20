Военные из КНДР будут воевать без своих опознавательных знаков – Центр при СНБО
Иллюстративное фото: Depositphotos

Военные из КНДР будут воевать против Украины без северокорейских опознавательных знаков, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в комментарии Голосу Америки.

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"Их должны переодевать в военную форму Российской Федерации, они должны быть без северокорейских опознавательных знаков, как буряты, военные РФ, направленные в Курскую область, отбивать Суджу", – заявил он.

По данным Коваленко, далее военных из КНДР могут быть переброшены в приграничье Белгородской области.

Ранее собеседник LIGA.net в военной разведке сообщал, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.

По его данным, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек.

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