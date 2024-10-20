"Як буряти". Військові з КНДР воюватимуть без своїх розпізнавальних знаків – Центр при РНБО
Військові з КНДР воюватимуть проти України без північнокорейських розпізнавальних знаків, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко у коментарі Голосу Америки.
"Їх мають переодягати у військову форму Російської Федерації, вони мають бути без північнокорейських розпізнавальних знаків, як буряти, військові РФ, які направлені в Курську область, відбивати Суджу", – заявив він.
За даними Коваленка, далі військових з КНДР можуть перекинути до прикордоння Білгородської області.
Раніше співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомляв, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.
За його даними, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб
- 18 жовтня начальник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України.
- Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці. Державний Центр Spravdi опублікував ексклюзивні кадри того, як північнокорейських військових екіпірують у російське спорядження.
- Очільник української дипломатії заявив, що країна вимагає "негайної й рішучої реакції" з боку євроатлантичної спільноти та світу на військових КНДР у Росії, найкраще – реалізувати План перемоги.