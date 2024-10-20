"Як буряти". Військові з КНДР воюватимуть без своїх розпізнавальних знаків – Центр при РНБО

Їх мають скерувати до Курської області "відбивати Суджу", заявив Коваленко

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Військові з КНДР воюватимуть проти України без північнокорейських розпізнавальних знаків, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко у коментарі Голосу Америки.

"Їх мають переодягати у військову форму Російської Федерації, вони мають бути без північнокорейських розпізнавальних знаків, як буряти, військові РФ, які направлені в Курську область, відбивати Суджу", – заявив він.

За даними Коваленка, далі військових з КНДР можуть перекинути до прикордоння Білгородської області.

Раніше співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомляв, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.

За його даними, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб