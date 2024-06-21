Военные КНДР в третий раз за месяц пересекли границу с Южной Кореей

Инцидент произошел через несколько часов после того, как Путин завершил свой первый за 24 года визит в Северную Корею

Военные Северной Кореи (Фото: EPA)

Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы после того, как военные КНДР пересекли границу, а затем отступили – это третий подобный инцидент в этом месяце. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Издание отметило, что несколько северокорейцев, работавших в разделяющей две страны демилитаризованной зоне, в четверг, 20 июня, пересекли границу с Южной Кореей и отступили после устного предупреждения, сопровождавшегося предупредительными выстрелами.

Инцидент, по данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, произошел через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин завершил свой первый за 24 года визит в Северную Корею.

Журналисты отметили, что напряжение на границе, разделяющей полуостров, росло еще до визита Путина. По словам южнокорейских военных, в последние месяцы Северная Корея посылает большое количество войск в буферную зону для закладки мин, установки противотанковых заграждений и ремонта дорог.

18 июня военные Северной Кореи, работавшие в демилитаризованной зоне, разделяющей границы двух стран, ненадолго пересекли Южную Корею.

17 мая Северная Корея в очередной раз выпустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.

В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся шарами из Южной Кореи.

Читайте также: В США обеспокоены заявлениями Путина о поставках оружия КНДР: Дестабилизирует Корейский полуостров