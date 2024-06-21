Військові КНДР втретє за місяць перетнули кордон з Південною Кореєю

Інцидент стався через кілька годин після того, як Путін завершив свій перший за 24 роки візит до Північної Кореї

Військові Північної Кореї (Фото: EPA)

Військові Південної Кореї зробили попереджувальні постріли після того, як військові КНДР перетнули кордон, а потім відступили – це третій подібний інцидент цього місяця. Про це написало видання Bloomberg з посиланням на повідомлення Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

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Видання зазначило, що кілька північнокорейців, які працювали в демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни, у четвер, 20 червня, перетнули кордон з Південною Кореєю і відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальними пострілами.

Інцидент, за даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, стався через кілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін завершив свій перший за 24 роки візит до Північної Кореї.

Журналісти зазначили, що напруга на кордоні, що розділяє півострів, зростала ще до візиту Путіна. За словами південнокорейських військових, в останні місяці Північна Корея надсилає велику кількість військ у буферну зону для установки мін, встановлення протитанкових загороджень і ремонту доріг.

18 червня військові Північної Кореї, які працювали в демілітаризованій зоні, яка розділяє кордони двох країн, ненадовго перетнули Південну Корею.

17 травня Північна Корея вчергове випустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря.

29 травня Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.

У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

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