Волкер - Путину: Донбасс - это Украина

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины в Донбассе является частью "оккупационного сценария" РФ. Об этом Волкер написал в Twitter.

"Донбасс - это Украина, и люди там - независимо от предпочитаемого ими языка общения - украинцы. Недавнее решение России о выдаче паспортов является весьма провокационным, это элемент ее "оккупационного сценария", который подрывает усилия по реализации Минска и восстановлению контроля Украины над Донбассом", - написал Волкер.

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Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Сам Путин, комментируя указ, заявил, что жители оккупированных его страной областей Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Президент Украины записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса.

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