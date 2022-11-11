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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 ноября

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 ноября - Фото
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1. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО ЖИЛОМУ РАЙОНУ НИКОЛАЕВА: РАЗРУШЕНА 5-ЭТАЖКА, ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. Армия России ночью нанесла ракетный удар по жилому кварталу Николаева. Одна из ракет попала в пятиэтажку. Разрушение есть с первого по пятый этаж (подробнее).

2. ГЕНЕРАЛ МИЛЛИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЕНЯ. БАЙДЕН И САЛЛИВАН ПРОТИВ – NYT. Главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России следует сесть за стол переговоров. Однако президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще рано (подробнее).

3. ГЕНШТАБ ВСУ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ РОССИИ ЗА 10 НОЯБРЯ С НАЧАЛОМ АКТИВНОГО БЕГСТВА ИЗ ХЕРСОНА. За прошедшие сутки ВСУ вывели из строя или захватили 10 танков, 14 бронемашин, 12 артиллерийских систем и вертолет, уничтожено около 710 человек личного состава врага (подробнее).

4. РОССИЯНЕ ВЗОРВАЛИ И ОБВАЛИЛИ АНТОНОВСКИЙ МОСТ ПОД ХЕРСОНОМ – ФОТО И ВИДЕО. В Сети появились два снимка автомобильного Антоновского моста в пригороде Херсона: судя по фото, уничтожено несколько пролетов, объект разрушен (подробнее).

5. АВАРИЙНЫЕ И ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ: В УКРЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ, КАКАЯ СИТУАЦИЯ СО СВЕТОМ В РЕГИОНАХ. Сегодня, 11 ноября, дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях (подробнее).

6. В УКРАИНЕ СОЗДАЮТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ФЛОТ МОРСКИХ ДРОНОВ. Владимир Зеленский запустил сбор на первый в мире флот морских дронов. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, особый сбор будет проходить через платформу UNITED24 (подробнее).

7. ХЕРСОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОД КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ, ВСУ УЖЕ В ГОРОДЕ, ПУТИ ОТХОДА ПОД КОНТРОЛЕМ — ГУР. Херсон возвращается под контроль Вооруженных Сил Украины, части которых уже заходят в город, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны (подробнее).

8. "У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ВАРИАНТА". ВСУ ОБРАТИЛИСЬ К РОССИЙСКИМ И БЕЛАРУСКИМ ВОЕННЫМ – ВИДЕО. Генштаб Вооруженных Сил Украины обратился к военнослужащим России и Беларуси с призывом не участвовать в войне против Украины или сдаваться в плен, что гарантирует сохранение жизни с последующим возвращением домой (подробнее).

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Вадим Ребрина
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