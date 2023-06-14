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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июня

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июня - Фото
Последствия ночного ракетного удара по Одессе в ночь на 14 июня 2023 года (Фото - Igor Tkachenko / EPA)

1. Ночной удар "Калибрамы" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото. В ночь на 14 июня, около 02:32 Россия атаковала Одессу четырьмя ракетами "Калибр" из Черного моря, в результате чего три человека погибли, более 10 – получили ранения (подробнее).

2. Россия ударила по Донбассу шестью ракетами Х-22. Всего за ночь ПВО уничтожила 12 целей. В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 целей (подробнее).

3. На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – видео. Ранним утром 14 июня российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке, погибли и ранены мирные жители (подробнее).

4. ВАКС приговорил экс-судию Чауса к 10 годам тюрьмы за взятку. Высший антикоррупционный суд назначил экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу наказание в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года (подробнее).

5. Генштаб о наступлении: ВСУ имеют частичный успех, бои в направлении Бердянска. У РФ большие потери. За последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км территории (подробнее).

6. Оккупанты не дают перевести пятый энергоблок ЗАЭС в состояние "холодной остановки". Украинский персонал Запорожской АЭС не может перевести энергоблок №5 в состояние "холодной остановки", как это предусмотрено распоряжением Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года, из-за препятствий со стороны российских оккупантов (подробнее).

7. Германия в первый раз приняла стратегию нацбезопасности. Россия – самая большая угроза. Документ не является "революционным", но в нем есть четкие выводы относительно нацбезопасности, которые с точки зрения немецкого правительства стали необходимы после широкомасштабного вторжения России в Украину (подробнее).

8. Маляр озвучила соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления. На одном из направлений Россия несет в 8,73 раза большие потери, чем Украина. На другом – в 5,3 раза большие (подробнее).

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Оксана Житнюк
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