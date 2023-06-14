Вісім головних новин України та світу на 19:00 14 червня

1. Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинули три людини, є поранені – фото. В ніч проти 14 червня, близько 02:32 Росія атакувала Одесу чотирма ракетами "Калібр" з Чорного моря, внаслідок чого троє людей загинули, понад 10 – отримали поранення (детальніше).

2. Росія вдарила по Донбасу шістьма ракетами Х-22. Загалом за ніч ППО знищила 12 цілей. У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 12 цілей (детальніше).

3. На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – відео. Рано-вранці 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці, загинули та поранені мирні жителі (детальніше).

4. ВАКС засудив екссуддю Чауса до 10 років в'язниці за хабар. Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді 10 років в'язниці з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком три роки (детальніше).

5. Генштаб про наступ: ЗСУ мають частковий успіх, бої у напрямку Бердянська. У РФ великі втрати. За останні три доби Сили оборони просунулися на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра і звільнили близько 3 кв. км території (детальніше).

6. Окупанти не дають перевести п’ятий енергоблок ЗАЕС у стан "холодного зупину". Український персонал Запорізької АЕС не може перевести енергоблок №5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року, через перешкоджання з боку російських окупантів (детальніше).

7. Німеччина вперше ухвалила стратегію нацбезпеки. Росія – найбільша загроза. Документ не є "революційним", але в ньому є чіткі висновки щодо нацбезпеки, які з точки зору німецького уряду стали необхідними після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну (детальніше).

8. Маляр озвучила співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу. На одному з напрямків Росія несе в 8,73 рази більші втрати, ніж Україна. На іншому – в 5,3 рази більші (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Другого Чорнобиля не буде. Друга Фукусіма – можливо. Що потрібно знати про ситуацію на ЗАЕС

Японія інвестує мільярди доларів у водень. Як він може змінити енергетику та транспорт

Донорство та тимбілдинг. Як організувати здавання крові в офісі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.