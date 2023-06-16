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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 июня

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 июня - Фото
Фото: Полиция Киевской области

1. Воздушные силы "забрали хлеб" Telegram-каналов. Будут сообщать о ракетах и БпЛА онлайн. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что его ведомство будет сообщать об угрозах атак ракетами и дронами в онлайн-режиме на официальных ресурсах (подробнее).

2. Командование ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководство Вооруженных Сил корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов. Несмотря на это украинские силы продолжают наступательные действия (подробнее).

3. Атака на Киев. Россия ударила "Калибрами" и "Кинжалами" – их сбили, есть разрушения: фото. 16 июня в Киевской области и столице прогремели взрывы на фоне сообщений, что Россия пустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и аэробаллистические ракеты "Кинжал" (подробнее).

4. Германия "немедленно" передаст Украине еще 64 управляемые ракеты для Patriot. Германия передаст Украине еще 64 управляемые ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус (подробнее).

5. Военные корабли "Чернігів" и "Черкаси" для Украины вышли из порта в Шотландии – видео. 16 июня минные тральщики "Чернігів" (экс-HMS Grimsby) и "Черкаси" (экс-HMS Shoreham) для Украины вышли из порта в Шотландии (подробнее).

6. Фирташ выиграл суд в Вене об экстрадиции в США: дело будет рассмотрено с начала. Высший земельный суд Вены принял решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по делу об экстрадиции в США, санкционировав повторное рассмотрение этого вопроса (подробнее).

7. Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине свои условия – Зеленский для NBC News. Журналисты NBC News сообщают, что президент Владимир Зеленский во время интервью сказал им, что российские власти хотят совершить подрыв Запорожской атомной электростанции, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и заставить Киев пойти на условия Путина (подробнее).

8. Суд по Дерипаске. ВАКС отказал в национализации двух карьеров. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 июня отказала Министерству юстиции в конфискации ЧАО "Хустский карьер" и ЧАО "Жежелевский карьер", признав недостаточными доказательства их связи с российским олигархом Олегом Дерипаской (подробнее).

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