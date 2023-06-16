Вісім головних новин України та світу на 19:00 16 червня

1. Повітряні сили "забрали хліб" Telegram-каналів. Повідомлятимуть про ракети та БпЛА онлайн. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що його відомство повідомлятиме про загрози атак ракетами та дронами в онлайн-режимі на офіційних ресурсах (детальніше).

2. Командування ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що керівництво Збройних Сил коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів. Попри це українські сили продовжують наступальні дії (детальніше).

3. Атака на Київ. Росія вдарила "Калібрами" та "Кинджалами" – їх збили, є руйнування: фото. 16 червня у Київській області та столиці прогриміли вибухи на тлі повідомлень, що Росія пустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та аеробалістичні ракети "Кинджал" (детальніше).

4. Німеччина "негайно" передасть Україні ще 64 керованих ракети для Patriot. Німеччина передасть Україні ще 64 керованих ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (детальніше).

5. Військові кораблі "Чернігів" та "Черкаси" для України вийшли з порту в Шотландії – відео. 16 червня мінні тральники "Чернігів" (екс-HMS Grimsby) та "Черкаси" (екс-HMS Shoreham) для України вийшли з порту у Шотландії (детальніше).

6. Фірташ виграв суд у Відні про екстрадицію до США: справу розглянуть із початку. Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію до США, санкціонувавши повторний розгляд цього питання (детальніше).

7. Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні свої умови — Зеленський для NBC News. Журналісти NBC News повідомляють, що президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю сказав їм, що російська влада хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та змусити Київ піти на умови Путіна (детальніше).

8. Суд щодо Дерипаски. ВАКС відмовив у націоналізації двох кар'єрів. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 червня відмовила Міністерству юстиції в конфіскації ПрАТ "Хустський кар’єр" та ПрАТ "Жежелівський кар’єр", визнавши недостатніми докази їх зв'язку з російським олігархом Олегом Дерипаскою (детальніше).

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