Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 апреля

1. УТРОМ КИЕВ БЫЛ ПЕРВЫМ В МИРЕ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОЗДУХА. В ГСЧС задымление связали с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области и заверили, что радиационный фон в городе в пределах нормы (подробнее).

2. ВВП КИТАЯ РУХНУЛ ВПЕРВЫЕ С 1992 ГОДА. В первом квартале в годовом исчислении ВВП Китая обвалился на 6,8% (подробнее).

3. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ЗА ДЕНЬ. Количество новых случаев превысило 500, всего в стране 4662 заболевших (подробнее).

4. КРИЗИС ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА БУДЕТ СТОИТЬ УКРАИНЕ 4,2% ВВП. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе, подготовленным Минэкономразвития с представительством ЮНИСЕФ (подробнее).

5. ДЕЛО МАЙДАНА. СУД ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ БЫВШЕГО ЗАМГЛАВЫ СБУ. Его подозревают в причастности к массовым жертвам среди протестующих в 2014 году (подробнее).

6. ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА ЗАЯВИЛ О РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ ТИТАНОВОЙ КОМПАНИИ. Главный офис "Объединенной горно-химической компании" заблокировали ее бывшие менеджеры (подробнее).

7. КИТАЙ ВНЕЗАПНО ИЗМЕНИЛ СТАТИСТИКУ ПО СМЕРТЯМ ОТ КОРОНАВИРУСА. В Ухане умерло почти на 1300 человек больше, чем сообщалось ранее (подробнее).

8. В ГЕРМАНИИ КАЖДЫЙ ЗАБОЛЕВШИЙ COVID-19 В СРЕДНЕМ ЗАРАЖАЕТ МЕНЬШЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. Снижение коэффициента воспроизводства коронавируса ниже единицы открывает дорогу к смягчению карантина, заявила Меркель (подробнее).

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