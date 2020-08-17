Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 августа

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. УКРАИНА ОТЗЫВАЕТ ПОСЛА ИЗ БЕЛАРУСИ. В МИД заявили, что недоверие беларусского общества к результатам выборов, обвинения Украины в недружественных шагах со стороны Лукашенко и выдача России боевиков ЧВК Вагнера кардинально меняют ситуацию в отношениях двух стран (подробнее).

2. ПРОДАЖУ ОТЕЛЯ ДНЕПР ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ ЧЕРЕЗ СУД. Иск подан в Окружной админсуд Киева, якобы приказ об утверждении результатов аукциона был принят с нарушениями закона (подробнее).

3. НОЧЬЮ НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЖГЛИ АВТО ПРОГРАММЫ СХЕМЫ. Главред программы Седлецкая не исключает причастность Портнова, журналист Ткач утверждает, что за автомобилем следили сотрудники УГО (подробнее).

4. ДЕЛО О ВЗЯТКЕ В $6 МЛН. СУД АРЕСТОВАЛ ЗЛОЧЕВСКОГО ЗАОЧНО. Бывшего министра экологии подозревают в попытке за взятку закрыть уголовное дело против него (подробнее).

5. ТИХАНОВСКАЯ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫБОРОВ В БЕЛАРУСИ. Заявление об этом сейчас готовится, в штабе соперницы Лукашенко рассчитывают на поддержку Запада (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕТИРОВАЛ ЗАКОН О МОРАТОРИИ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЗА ПРОСРОЧЕННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ КРЕДИТЫ. Закон направлен на доработку в Верховную Раду из-за возможности его неоднозначной трактовки (подробнее).

7. ЛУКАШЕНКО ОТКАЗАЛСЯ ПРОВОДИТЬ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ. "Пока меня не убьете, других выборов не будет", - заявил он во время встречи с рабочими МКТЗ (подробнее).

8. МАЛЮСЬКА НАЗВАЛ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ СУРКИСОВ ПРОТИВ ПРИВАТБАНКА "ДОГОВОРНЯКОМ НА МИЛЛИАРД". Министр юстиции считает, что в ходе процесса задействованы "практически все возможные манипуляции" (подробнее).

Читайте также: Мясо против Рябы. Зачем Косюк повел МХП на второй заход в розницу и ресторанный бизнес

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.