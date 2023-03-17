Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 марта

1. США ПЕРЕДАДУТ НОВУЮ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ. МИГ-29 ОТ ПОЛЬШИ НЕ ИЗМЕНИЛИ РЕШЕНИЕ ПО F-16. В ближайшие дни США передадут новый пакет военной помощи Украине, передача истребителей МиГ-29 от Польши не повлияла на негативное решение по F-16 (подробнее).

2. СОЮЗНИКИ УКРАИНЫ ОБСУЖДАЮТ ПЕРЕДАЧУ УКРАИНСКИМ ЛЕТЧИКАМ ЗАПАДНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ – ПРЕМЬЕР ДАНИИ. Западные союзники "обсуждают" передачу истребителей западного образца украинским Воздушным силам, заявила премьер этой скандинавской страны Мэтте Фредериксен (подробнее).

3. РОССИЙСКАЯ КРЫЛАТАЯ РАКЕТА Х-59 РАЗВАЛИЛА 15-ЭТАЖНЫЙ ДОМ В АВДЕЕВКЕ — ФОТО. Российские летчики ударили ракетой по многоквартирному дому в Авдеевке, расположенной на линии фронта Донецкой области (подробнее).

4. НАПК НАШЛО У ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖНИ СОМНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД В РАЗМЕРЕ $150 000. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло у одного из руководителей Государственной таможенной службы Руслана Черкасского сомнительный доход в размере $150 000 (подробнее).

5. В КИЕВЕ СОКРАТЯТ КОММЕНДАНТСКИЙ ЧАС. В Киевской городской военной администрации решают вопрос о сокращении продолжительности комендантского часа в столице. Скорее всего, с 26 марта он продлится с 00:00 до 05:00 (подробнее).

6. СБУ И БЕБ УСТРОИЛИ ОБЫСКИ В ОБЛГАЗАХ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ — ФОТО. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в пятницу, 17 марта, устроили обыски в 14 газораспределительных компаниях (облгазах) по всей Украине (подробнее).

7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД В ГААГЕ ВЫДАЛ ОРДЕР НА АРЕСТ ПУТИНА. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой (подробнее).

8. ТУРЦИЯ НАЧИНАЕТ ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ ФИНЛЯНДИИ В НАТО — ЭРДОГАН. Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на членство в НАТО. Вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте (подробнее).

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Вадим Ребрина

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