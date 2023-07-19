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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июля

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июля - Фото
Фото - Одесская ОВА

1. ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также "шахедами" – 26 прилетов. Российские оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 26 прилетов (подробнее).

2. Крым. Сообщают о прилетах на Старокрымский полигон, идет детонация, слышны взрывы: видео. Во временно оккупированном Крыму сообщают о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии (подробнее).

3. Бахмут. ВСУ выбили россиян с позиций вблизи Орехово-Василевки во время наступления – Генштаб. Противник был вынужден отступить с позиций на северо-восток от Орехово-Василевки (подробнее).

4. Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть себе инициативу у нее мало, считает глава MI6. У российских войск мало шансов вернуть себе стратегическую инициативу на поле боя, страна-агрессор РФ "не в состоянии добиться своих военных целей" в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Так считает начальник службы внешнеполитической разведки Великобритании Ричард Мур (подробнее).

5. Президент подписал закон, упрощающий увольнение в запас во время военного положения. Зеленский подписал закон №8169, облегчающий ряду категорий военных увольнения в запас во время действия режима военного положения (подробнее).

6. ВСУ: Есть продвижение на Мелитопольском направлении, взяты господствующие высоты в Старомайорском. На Мелитопольском направлении есть продвижение Сил обороны на расстояние около 1 км, а на Бердянском направлении украинские военные заняли господствующие высоты в Старомайорском, благодаря чему доминируют над противником (подробнее).

7. Запорожская АЭС. Россия планирует очередные провокации с применением тяжелого вооружения – ГУР. Главное управление разведки сообщило, что в ближайшее время Россия планирует очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения (подробнее).

8. Семья создателя "Ланцетов" владеет недвижимостью в Британии, а сын работает в ООН – СМИ. Жена и сын конструктора российских боевых дронов "Ланцет" Александра Захарова – Светлана и Лаврентий Захаровы – с 2018 года владеют в элитном районе Лондона квартирой стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов. Великобритания ввела санкции в отношении компании – производителя дронов, ООО "ЦСТ", но не в отношении семьи Захаровых (подробнее).

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