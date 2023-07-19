Вісім головних новин України та світу на 19:00 19 липня

1. ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також "шахедами" — 26 прильотів. Російські окупанти в ніч проти 19 липня атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 26 прильотів (детальніше).

2. Крим. Повідомляють про прильоти на Старокримський полігон, йде детонація, чути вибухи: відео. У тимчасово окупованому Криму повідомляють про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії (детальніше).

3. Бахмут. ЗСУ вибили росіян з позицій поблизу Оріхово-Василівки під час наступу — Генштаб. Противник був змушений відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки (детальніше).

4. Росія не справляється з Україною, шансів повернути собі ініціативу в неї замало, вважає глава MI6. У російських військ мало шансів повернути собі стратегічну ініціативу на полі бою, країна-агресор РФ "не в змозі досягти своїх військових цілей" у ході повномасштабного вторгнення в Україну. Так вважає начальник служби зовнішньополітичної розвідки Великої Британії Річард Мур (детальніше).

5. Президент підписав закон, який спрощує звільнення у запас під час воєнного стану. Зеленський підписав закон №8169, що полегшує низці категорій військових звільнення в запас під час дії режиму воєнного стану (детальніше).

6. ЗСУ: Є просування на Мелітопольському напрямку, взяті панівні висоти у Старомайорському. На Мелітопольському напрямку є просування Сил оборони на відстань близько 1 км, а на Бердянському напрямку українські військові зайняли панівні висоти в Старомайорському, завдяки чому домінують над противником (детальніше).

7. Запорізька АЕС. Росія планує чергові провокації із застосуванням важкого озброєння – ГУР. Головне управління розвідки повідомило, що найближчим часом Росія планує чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС з застосуванням важкого озброєння (детальніше).

8. Сім'я творця "Ланцетів" володіє нерухомістю в Британії, а син працює в ООН – ЗМІ. Дружина та син конструктора російських бойових дронів "Ланцет" Олександра Захарова – Світлана та Лаврентій Захарови – з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів. Велика Британія запровадила санкції щодо компанії – виробника дронів, ТОВ "ЦСТ", але не щодо сім'ї Захарових (детальніше).

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