Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 октября

1. РАДА ИЗМЕНИЛА ЗАКОН О НАБУ. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией. (подробнее)

2. В КИЕВ ПРИБЫЛ ГЛАВА ПЕНТАГОНА. В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он заявил, что прилетел в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности государства. (подробнее)

3. УКРАИНА УЖЕ В НОЯБРЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ТРАНШ ОТ МВФ. Украина и Международный валютный фонд могут продлить срок Stand-by до конца июня 2022 года. Президент Владимир Зеленский ожидает, что исполнительный совет МВФ в ноябре утвердит договоренности между Украиной и Фондом о первом пересмотре программы сотрудничества Stand-by, и Украина получит транш $700 млн. (подробнее)

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОДОБРИЛ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ГОСБЮДЖЕТА НА 40 МЛРД ГРН. Увеличено финансирование социальной поддержки населения, выплат денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и реализации инфраструктурных проектов. (подробнее)

5. ПЕРВЫМ ВИЦЕ-СПИКЕРОМ РАДЫ ИЗБРАН АЛЕКСАНДР КОРНИЕНКО. Верховная Рада избрала главу партии Слуга народа Александра Корниенко первым вице-спикером. "За" проголосовали 256 нардепов, "против" – 4, "воздержались" – 80. (подробнее)

6. ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ ПОСОВЕТОВАЛА ИЗМЕНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ. Венецианская комиссия рекомендует изменить законопроект Минреинтеграции о переходном периоде для временно оккупированных частей Донбасса и Крыма. В выводе на сайте Комиссии есть как критика, так и одобрение законопроекта. (подробнее)

7. АБРАМОВСКИЙ НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ С ПОСТА МИНИСТРА ЭКОЛОГИИ. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение. По словам Давида Арахамии, основной претензией к работе Абрамовского является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах. (подробнее)

8. В ЕВРОПЕ ПОДЕШЕВЕЛ ГАЗ. Цены на природный газ в Европе снизились, поскольку погода в начале отопительного сезона теплее и ветренее, чем ожидалось. Это немного ослабит энергетический кризис в регионе. (подробнее)

Читайте также статью дня: Зеленский победил тарифы на электроэнергию, газ и тепло. Кто за это заплатит? Разбор

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.