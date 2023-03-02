Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 марта

1. ЗАПОРОЖЬЕ. РФ РАЗРУШИЛА ПЯТИЭТАЖКУ, ЕСТЬ ПОГИБШИЕ, ЛЮДЕЙ ДОСТАЮТ ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ – ФОТО, ВИДЕО. Российские оккупанты практически полностью разрушили пятиэтажное здание в Запорожье, есть погибшие (подробнее).

2. ПОТЕРИ РОССИИ: С НАЧАЛА ВОЙНЫ СИЛЫ ОБОРОНЫ УНИЧТОЖИЛИ СВЫШЕ 150 000 ОККУПАНТОВ. Вооруженные Силы Украины уничтожили 715 российских оккупантов за прошедшие сутки, количество ликвидированных россиян с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину превысило 150 000 (подробнее).

3. ШОЛЬЦ: ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ НОВЫЕ ССУ GEPARD И СИСТЕМУ IRIS-T В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит новые зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T в ближайшие недели (подробнее).

4. "АТАКА ДРГ" В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. У БУДАНОВА ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О ПРОВОКАЦИИ РОССИЯН. В российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области (подробнее).

5. ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ MIRAGE ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ: ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ПАРИЖ-КИЕВ. Минобороны Франции рассматривает возможность поставки Украине истребителей Mirage, причем курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше (подробнее).

6. УКРАИНА НЕ ПРИЧАСТНА К "АТАКЕ ДРГ" В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РФ, ЭТО МЕСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ – ГЕНШТАБ ВСУ. Украина не имеет никакого отношения к истории с "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвали это кремлевской провокацией (подробнее).

7. БЛИНКЕН ВСЕ ЖЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛАВРОВЫМ В КУЛУАРАХ G20 В НЬЮ-ДЕЛИ: О ЧЕМ ГОВОРИЛИ. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в кулуарах G20 в Нью-Дели (подробнее).

8. В МОЛДОВЕ ВСЕ ПРИЗНАКИ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ, К УГРОЗАМ СО СТОРОНЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ УКРАИНА ГОТОВА – ВСУ. Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы. Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, добавив, что также могут быть угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но Силы обороны готовы к их обезвреживанию (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | Нафтогаз, убытки на $1 млрд и оккупация 40 месторождений. Интервью с экс-СЕО Укргазвыдобування

Вадим Ребрина

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