Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 июля

1. ВСУ: РФ атаковала Николаев и Одессу Х-22, Ониксами, Калибрами, Искандерами и БПЛА, 20 прилетов. Российские оккупанты запустили по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля (подробнее).

2. Второй пакет подряд. США собираются отправить Украине еще военную помощь на $400 млн – CNN. США вслед за объявленным 19 июля пакетом военной помощи Украине на $1,3 млрд собираются объявить еще один на $400 млн в ближайшие дни (подробнее).



3. Укрэнерго зафиксировало летний рекорд потребления электроэнергии, украинцев просят экономить. В среду, 19 июля, в энергосистеме в 21:40 был зафиксирован летний рекорд потребления. Он на 1% превысил показатель самого жаркого дня, который был 6 июля. И это несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4 градуса ниже (подробнее).



4. Метинвест обвинил Венгрию в непрозрачной продаже бывшего завода Таруты. Метинвест Рината Ахметова считает, что тендер по продаже Венгрией обанкротившегося металлургического комбината ISD Dunaferr был непрозрачным и с самого начала заточен под британскую Liberty Steel (подробнее).

5. Украина начала применять кассетные боеприпасы против оккупантов – WP. По словам украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, Украина приступила к стрельбе предоставленными США кассетными боеприпасами по российским войскам на юго-востоке, чтобы уничтожить хорошо укрепленные позиции оккупантов (подробнее).



6. Минобороны зеркально пригрозило России на угрозы судам в Черном море. Министерство обороны предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акваторию Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как такие, которые перевозят грузы военного назначения (подробнее).



7. Общественный резонанс. Местные власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ. Окнянский сельсовет Одесской области проводит тендер на закупку квадрокоптеров DJI Mavic 3 или эквивалента. Тендер по покупке дронов того же типа объявили и в Луцком городском совете, соответствующие объявления опубликованы на сайте Prozorro (подробнее).



8. Сенс Банк выводят с рынка из-за санкций против его акционеров: решения НБУ. Национальный банк решил вывести с рынка Сенс Банк из-за санкций против его владельцев (подробнее).

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