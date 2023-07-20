Вісім головних новин України та світу на 19:00 20 липня

1. ЗСУ: РФ атакувала Миколаїв та Одесу Х-22, "Оніксами", "Калібрами", "Іскандерами" та БПЛА, 20 прильотів. Російські окупанти запустили по Одесі та Миколаєву 38 ракет і дронів-камікадзе під час масованої атаки в ніч проти 20 липня (детальніше).

2. Другий пакет поспіль. США збираються відправити Україні ще військової допомоги на $400 млн – CNN. США слідом за оголошеним 19 липня пакетом військової допомоги Україні на $1,3 млрд збираються оголосити ще один на $400 млн найближчими днями (детальніше).

3. Укренерго зафіксувало літній рекорд споживання електроенергії, українців просять економити. У середу, 19 липня, в енергосистемі о 21:40 був зафіксований літній рекорд споживання. Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4˚С нижчою (детальніше).

4. Метінвест звинуватив Угорщину в непрозорому продажу колишнього заводу Тарути. Метінвест Ріната Ахметова вважає, що тендер із продажу Угорщиною збанкрутілого металургійного комбінату ISD Dunaferr був непрозорим і від самого початку заточений під британську Liberty Steel (детальніше).

5. Україна почала застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів – WP. За словами українських офіційних осіб, знайомих із цим питанням, Україна розпочала стрільбу наданими США касетними боєприпасами по російських військах на південному сході, щоб знищити добре укріплені позиції окупантів (детальніше).

6. Міноборони дзеркально пригрозило Росії на погрози суднам у Чорному морі. Міністерство оборони попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення (детальніше).

7. Суспільний резонанс. Місцева влада почала публікувати тендери на закупівлю дронів для ЗСУ. Окнянська селищна рада Одещини проводить тендер на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 або еквіваленту. Тендер щодо купівлі дронів того ж типу оголосили й у Луцькій міській раді, відповідні оголошення опубліковані на сайті Prozorro (детальніше).

8. Сенс Банк виводять із ринку через санкції проти його акціонерів: рішення НБУ. Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників (детальніше).

Читайте також тексти дня:

"Війну не виграти обороною". Інтерв’ю Сирського про Бахмут та помилки Вагнера – за хвилину

Армія Ізраїлю почала використовувати штучний інтелект у війні з Іраном – що це змінить

Барбі. "Історія іграшки", яка задумалася про смерть

В Україні створили симулятори стрілецької та протитанкової зброї. Для чого це потрібно армії

"Мій партнер заважає спати". Чи дійсно сон у різних ліжках може сприяти розлученню

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.