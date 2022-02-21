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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 февраля

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 февраля - Фото

1. КУЛЕБА – ЕВРОСОЮЗУ: ПОКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ПРОСТО РАЗГОВАРИВАЕТЕ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ. Уже достаточно оснований для внедрения по крайней мере некоторых санкций ЕС против агрессивной России, дестабилизирующей Украину и атакующей ее, помимо эскалации на Донбассе, многочисленными фейками военной пропаганды (подробнее).

2. ЕС ОКОНЧАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАЛ ПАКЕТ МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ НА 1,2 МЛРД ЕВРО. Совет Европы согласовал выделение экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине (подробнее).

3. КУЛЕБА ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ ФОРМАТ ПЕРЕГОВОРОВ ПО МИРУ. В СПИСКЕ ЕСТЬ США, РОССИЯ, УКРАИНА. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил новый формат мирных переговоров: пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция (подробнее).

4. ЕВРОСОЮЗ РАЗВЕРНЕТ В УКРАИНЕ ВОЕННУЮ МИССИЮ – КУЛЕБА. Европейский Союз принял принципиальное решение о развертывании в Украине совещательно-тренировочной военной миссии – это будет "важным политическим сигналом" о начале сотрудничества ЕС и Украины в военной сфере (подробнее).

5. В УКРАИНЕ ЗАПУСТИЛИ TELEGRAM-БОТ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ НА СЛУЧАЙ ВОЕННОГО ВТОРЖЕНИЯ. В Украине запустили Telegram-бот "Готовий до всього". В нем содержатся рекомендации на случай военного вторжения (подробнее).

6. УКРАИНЕ УГРОЖАЮТ НОВЫМИ КИБЕРАТАКАМИ 22 ФЕВРАЛЯ. Во вторник, 22 февраля, на украинские ресурсы в зоне .ua могут осуществить кибератаки, предупредила правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA (подробнее).

7. ЛУГАНСКАЯ ТЭС ОСТАНОВИЛАСЬ ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛОВ. ГОРОД СЧАСТЬЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ. Луганская тепловая электростанция, расположенная в городе Счастье на контролируемой Украиной территории, остановилась из-за обстрелов утром в понедельник (подробнее).

8. ПУТИН НАМЕРЕН СЕГОДНЯ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ РОССИЕЙ ТЕРРОРИСТОВ НА ДОНБАССЕ. Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России. Речь шла о признании Россией террористов на Донбассе. Путин заявил, что сегодня примет решение (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | "Подготовка к 22 февраля". Ставки растут: зачем России поток фейков масштаба 2014 года

Вадим Ребрина
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