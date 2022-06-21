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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июня

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июня - Фото
Главное за день

1. АРМИЯ РФ НЕСЕТ ПОТЕРИ НА ЮГЕ И БЕЖАЛА ПОСЛЕ ПРОВАЛА ШТУРМА ПОД МАРЬИНКОЙ – ГЕНШТАБ ВСУ. Украинские силы противостоят штурмовым действиям армии России на Северодонецком направлении, враг бежал под Марьинкой и несет потери на юге (подробнее).

2. СЕЙЧАС МИРНЫЙ ДОГОВОР "БЕСПЕРСПЕКТИВЕН И НЕВОЗМОЖЕН" – ПОДОЛЯК. В сегодняшних условиях мирный договор с Россией "бесперспективен и невозможен", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (подробнее).

3. СБУ РАЗОБЛАЧИЛА АГЕНТОВ РФ В КАБМИНЕ И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ. Агенты были обезврежены контрразведкой СБУ в ходе многоэтапной спецоперации, в результате которой был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты (подробнее).

4. РАДА ВЕРНУЛА НАЛОГИ НА ИМПОРТ. ЛЬГОТНОЕ РАСТАМОЖИВАНИЕ АВТО ПРЕКРАТИТСЯ С 1 ИЮЛЯ. Верховная Рада во вторник приняла законопроект №7418, предусматривающий возвращение пошлины и НДС на импортные товары, в том числе с 1 июля – на растаможку автомобилей (подробнее).

5. ОТ ДУДЫ ДО ПУТИНА. КАКИЕ ИНОСТРАННЫЕ ЛИДЕРЫ СИМПАТИЧНЫ УКРАИНЦАМ, КАКИЕ – НАОБОРОТ: ОПРОС. Польский президент Анджей Дуда и британский премьер Борис Джонсон – иностранные лидеры, наиболее симпатичные украинцам на исходе четвертого месяца отечественной войны против российских оккупантов (подробнее).

6. ЛИТВА МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРВОЙ ЦЕЛЬЮ ПУТИНА, ЕСЛИ ОН РЕШИТСЯ НА КОНФЛИКТ С НАТО — POLITICO. Литва может стать первой целью российского диктатора Владимира Путина, если он решится на конфронтацию с НАТО — речь идет о так называемом Сувалкском коридоре, который расположен на границе Польши и Литвы (подробнее).

7. ВОЕННЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ: ПО РОССИЯНАМ НА ОСТРОВЕ ЗМЕИНЫЙ НАНЕСЕН УДАР, У НИХ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ. Вооруженные Силы Украины официально подтвердили, что вчера, 20 июня, по захваченному российскими оккупантами острову Змеиный в Черном море был нанесен ракетный удар (подробнее).

8. ШЕСТОЙ ВИД АРТИЛЛЕРИИ НАТО. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПЕРВЫЕ САУ PZH 2000 ОТ ГЕРМАНИИ — РЕЗНИКОВ. Украина получила первые гаубицы PzH 2000 от Германии с подготовленными украинскими экипажами (подробнее).

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Вадим Ребрина
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