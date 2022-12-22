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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 декабря

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 декабря - Фото
Фото: EPA

1. МЫ ВМЕСТЕ ПРОТИВОСТОИМ АГРЕССОРУ: ЧТО БАЙДЕН И ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛИ НА БРИФИНГЕ. Открывая брифинг, президент США подчеркнул, что народ Украины 300 дней демонстрирует стальную волю и несокрушимую уверенность в противостоянии неспровоцированной агрессии России (подробнее).

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ЗЕЛЕНСКОГО В КОНГРЕСЕ США — ПОЛНЫЙ ТЕКСТ И ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ. Президент Владимир Зеленский выступил с исторической речью в Конгрессе США во время визита в Вашингтон  подробнее).

3. ГЕНШТАБ: РОССИЯ ПОТЕРЯЛА В ВОЙНЕ БОЛЕЕ 100 000 ЛИЦ, 3000 ТАНКОВ И ОКОЛО 6000 БРОНЕМАШИН. Вооруженные Силы Украины уничтожили более 100 000 российских оккупантов, 3000 танков и около 6000 бронированных машин во время полномасштабного вторжения (подробнее).

4. "МЫ ИХ И ТАК СКОРО СПИШЕМ". В БУНДЕСТАГЕ ПРОСЯТ ШОЛЬЦА ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ КОМПЛЕКСЫ ПВО PAC-2. Представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу все же санкционировать передачу Украине ЗРК Patriot в "устаревшей" модификации PAC-2, поскольку ФРГ в ближайшие годы будет так или иначе заменять их новыми системами (подробнее).

5. RHEINMETALL ПЕРЕДАСТ ВСУ МОДУЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ГРУЗОВКИ HX 8X8 – ОТГРУЗКА УЖЕ НАЧАЛАСЬ. По поручению правительства Германии оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине 26 новых военных грузовиков HX 8x8. Передача техники уже началась (подробнее).

6. УБИЙЦЫ ИЗ БУЧИ: ЖУРНАЛИСТЫ NEW YORK TIMES ИДЕНТИФИЦИРОВАЛИ ДЕСЯТКИ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ – ВИДЕО. Убийства мирных жителей во время оккупации россиянами Бучи совершили десятки российских военнослужащих 234 десантно-штурмового полка РФ. Их имена установили авторы журналистского расследования, опубликованного The New York Times (подробнее).

7. МИНФИН ОБНАРОДОВАЛ НОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МАЯКИ МВФ ДЛЯ УКРАИНЫ. Министерство финансов опубликовало на своем сайте меморандум об экономической и финансовой политике, который Украина подписала с Международным валютным фондом (подробнее).

8. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ОТПРАВИЛА ПАРТИЮ ОРУЖИЯ РОССИЙСКОЙ ЧВК ВАГНЕРА – REUTERS. Подконтрольная Кремлю ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине, что свидетельствует о расширении роли ЧВК Вагнера в войне РФ против Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина
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