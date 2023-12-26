Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 декабря

Валерий Залужный (скриншот с видео)

1. ВСУ: Корабль "Новочеркасск" был уничтожен крылатыми ракетами. Била тактическая авиация – фото. Большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил. Военные заявляют, что около 02:30 26 декабря украинская авиация ударила крылатыми ракетами по Феодосийскому порту. В результате атаки БДК "Новочеркасск" был уничтожен (подробнее).

2. Мобилизация. Минобороны предлагает ряд наказаний за уклонение от учета и службы – список. Министерство обороны предлагает ввести ряд наказаний для уклоняющихся от военного учета и службы граждан. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде. Документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс (подробнее).

3. Залужный о мобилизации 500 000 украинцев: Командование запроса на определенное количество не делало. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал заявление о необходимости мобилизации дополнительных 450 000-500 000 человек. Он заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию определенного количества людей. Эта цифра сформирована на 2024 год, она учитывает покрытие возникшего текущего некомплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потерь среди украинских бойцов в течение следующего года (подробнее).

4. Залужный о демобилизации через 36 месяцев: Надеемся, будет кем заменить. В зарегистрированном вчера Кабмином законопроекте предлагается уточнить основания для увольнения со службы по собственному желанию – в частности, это будет возможно в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему именно такой срок и на что рассчитывает военное командование (подробнее).

5. Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует. Украинские защитники продолжают удерживать позиции на севере Марьинки Донецкой области, однако этого города больше не существует. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ. По словам Залужного, методика оккупантов в Марьинке абсолютно такая же, какая была и в Бахмуте (подробнее).

6. Залужный: Генштаб и ВСУ не предлагали электронные повестки, но будут рады любому способу. Генштаб и ВСУ не делали предложения по электронным повесткам в новом законопроекте о мобилизации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ. По его словам, в ВСУ рады любому способу, который обеспечит потребность в людях (подробнее).

7. LIGA.net спросила Залужного, будет ли оружие для 500 000 мобилизованных. Уверен, что да. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен в дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада на фоне планов мобилизовать еще до 500 000 человек, которых нужно будет вооружить. Залужный поблагодарил партнеров за поддержку, отметив "серьезное" сотрудничество, особенно за последний год. По его словам, каждая цифра, поднимаемая с партнерами, обязательно проверяется, обсуждается и только после этого становится общедоступной (подробнее).

8. Война изменяется, в 2024 году она будет совсем не такой, как в 2023-м – Залужный. Развитие военной техники ведет к тому, что характер войны постоянно и динамично изменяется, и, чтобы победить, ВСУ необходимо действовать в соответствии с этими изменениями. Об этом сказал главком ВСУ. Он напомнил, что ранее уже говорил о том, что война быстро изменяется, и развитие техники "безапелляционно ведет к изменению тактики ее применения" (подробнее).

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