Вісім головних новин України та світу на 19:00 25 грудня

Валерій Залужний (скриншот з відео)

1. ЗСУ: Корабель "Новочеркаськ" було знищено крилатими ракетами. Била тактична авіація — фото. Великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил. Військові заявляють, що близько 02:30 26 грудня українська авіація вдарила крилатими ракетами по порту Феодосії. Внаслідок атаки ВДК "Новочеркаськ" було знищено (детальніше).

2. Мобілізація. Міноборони пропонує низку покарань за ухилення від обліку та служби — список. Міністерство оборони пропонує запровадити низку покарань для громадян, які ухиляються від військового обліку та служби. Про це йдеться у відповідному законопроєкті, який зареєстровано у Верховній Раді. Документ пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу (детальніше).

3. Залужний про мобілізацію 500 000 українців: Командування запиту на певну кількість не робило. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував заяву про необхідність мобілізації додаткових 450 000-500 000 осіб. Він заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей. Цю цифру сформовано на 2024 рік, вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат серед українських бійців протягом наступного року (детальніше).

4. Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємось, буде ким замінити. В зареєстрованому вчора Кабміном законопроєкті пропонується уточнити підстави для звільнення зі служби за власним бажанням – зокрема, це буде можливо в разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому саме такий термін і на що розраховує військове командування (детальніше).

5. Залужний про Мар'їнку: ЗСУ є на півночі, але міста більше не існує. Українські захисники продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки Донецької області, проте цього міста більше не існує. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. За словами Залужного, методика окупантів у Мар'їнці є абсолютно такою ж, яка була і в Бахмуті (детальніше).

6. Залужний: Генштаб та ЗСУ не пропонували електронні повістки, але будуть раді будь-якому способу. Генштаб та ЗСУ не робили пропозицію щодо електронних повісток у новому законопроєкті про мобілізацію. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, у ЗСУ раді будь-якому способу, який забезпечить потребу в людях (детальніше).

7. LIGA.net запитала Залужного, чи буде зброя для 500 000 мобілізованих. Впевнений, що так. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений у подальшій підтримці України з боку Заходу на тлі планів мобілізувати ще до 500 000 людей, яких треба буде озброїти. Залужний подякував партнерам за підтримку, наголосивши на "серйозній" співпраці, особливо за останній рік. За його словами, кожна цифра, що підіймається із партнерами, обов’язково перевіряється, обговорюється і лише після цього стає загальнодоступною (детальніше).

8. Війна змінюється, у 2024 році вона буде зовсім не такою, як у 2023-му – Залужний. Розвиток військової техніки веде до того, що характер війни постійно й динамічно змінюється, і щоб перемогти, ЗСУ необхідно діяти відповідно до цих змін. Про це сказав головком ЗСУ. Він нагадав, що раніше вже говорив про те, що війна швидко змінюється, і розвиток техніки "безапеляційно веде до зміни тактики її застосування" (детальніше).

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