Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января

1. РЕЗНИКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО УКРАИНЦАМ "НЕ НУЖНО СОБИРАТЬ ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАН". Министр обороны Алексей Резников считает, что украинцам не нужно паниковать и собирать тревожный чемодан, так как экстренно покидать свои дома из-за угрозы нового вторжения России не придется. (подробнее)

2. ДУДА СОЗЫВАЕТ СОВЕТ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ. В Польше в пятницу, 28 января, соберется Совет национальной безопасности для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий этого. (подробнее)

3. МИНИСТР ОБОРОНЫ ЛАТВИИ: ПОВЕДЕНИЕ ГЕРМАНИИ – ПОЗОР. Министр обороны Латвии подверг жесткой критике позицию Берлина по российской угрозе для государственности Украины. Как выразился Артис Пабрикс, ее можно описать словами "отставшая во времени" и "позорная". (подробнее)

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОВЫСИЛА БЕСПОШЛИННЫЙ ЛИМИТ НА ПОСЫЛКИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ. Депутаты Верховной Рады одобрили во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которыми повышается со 100 евро до 150 евро лимит на беспошлинную доставку международных посылок. (подробнее)

5. ОТОЗВАН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНБАССА. Кабинет министров отозвал н адоработку законопроект Минреинтеграции о переходном периоде, принятый правительством в августе. Такое решение в Минреинтеграции объясняют выводами Венецианской комиссии. (подробнее)

6. УКРЭНЕРГО ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА Д.ТРЕЙДИНГ АХМЕТОВА В СНБО. Укрэнерго обратилась в СНБО с просьбой решить проблему с компанией Д.Трейдинг из группы ДТЭК Рината Ахметова, которая отказывается оплачивать тариф и уже должна Укрэнерго 1,04 млрд грн. (подробнее)

7. ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ: У УКРАИНЫ МИНУС ОДИН БАЛЛ ЗА ГОД. Украина занимает 122-е место в мире по уровню восприятия коррупции, потеряв пять позиций и получив 32 балла. Всего в рейтинге представлено 180 стран, за год показатель Украины снизился на один балл. (подробнее)

8. БЛЭКАУТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАЗУ ТРИ СТРАНЫ ЧАСТИЧНО БЕЗ СВЕТА. Сразу три страны Центральной Азии частично остались без света. Массовые отключения электроэнергии наблюдались в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. (подробнее)

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