UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января - Фото

1. РЕЗНИКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО УКРАИНЦАМ "НЕ НУЖНО СОБИРАТЬ ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАН". Министр обороны Алексей Резников считает, что украинцам не нужно паниковать и собирать тревожный чемодан, так как экстренно покидать свои дома из-за угрозы нового вторжения России не придется. (подробнее)

2. ДУДА СОЗЫВАЕТ СОВЕТ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ. В Польше в пятницу, 28 января, соберется Совет национальной безопасности для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий этого. (подробнее)

3. МИНИСТР ОБОРОНЫ ЛАТВИИ: ПОВЕДЕНИЕ ГЕРМАНИИ – ПОЗОР. Министр обороны Латвии подверг жесткой критике позицию Берлина по российской угрозе для государственности Украины. Как выразился Артис Пабрикс, ее можно описать словами "отставшая во времени" и "позорная". (подробнее)

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОВЫСИЛА БЕСПОШЛИННЫЙ ЛИМИТ НА ПОСЫЛКИ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ. Депутаты Верховной Рады одобрили во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которыми повышается со 100 евро до 150 евро лимит на беспошлинную доставку международных посылок. (подробнее)

5. ОТОЗВАН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНБАССА. Кабинет министров отозвал н адоработку законопроект Минреинтеграции о переходном периоде, принятый правительством в августе. Такое решение в Минреинтеграции объясняют выводами Венецианской комиссии. (подробнее)

6. УКРЭНЕРГО ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА Д.ТРЕЙДИНГ АХМЕТОВА В СНБО. Укрэнерго обратилась в СНБО с просьбой решить проблему с компанией Д.Трейдинг из группы ДТЭК Рината Ахметова, которая отказывается оплачивать тариф и уже должна Укрэнерго 1,04 млрд грн. (подробнее)

7. ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ: У УКРАИНЫ МИНУС ОДИН БАЛЛ ЗА ГОД. Украина занимает 122-е место в мире по уровню восприятия коррупции, потеряв пять позиций и получив 32 балла. Всего в рейтинге представлено 180 стран, за год показатель Украины снизился на один балл. (подробнее)

8. БЛЭКАУТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАЗУ ТРИ СТРАНЫ ЧАСТИЧНО БЕЗ СВЕТА. Сразу три страны Центральной Азии частично остались без света. Массовые отключения электроэнергии наблюдались в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. (подробнее)

Читайте также тексты дня: 

Дело на 10 млрд грн. У Зеленского анонсировали войну "зарплатным ФОПам": что известно

Как и сколько украинские банки зарабатывают на "тысяче Зеленского"

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 