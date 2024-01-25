Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 января

Ил-76 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

1. ВСУ: Россия атаковала Украину "шахедами" и С-300. В Одессе есть прилеты по промышленности – видео. Российская армия атаковала Украину ракетами типа С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 25 января. Враг выпустил 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму (подробнее).

2. Командующий Воздушными силами об Ил-76: Россия пытается подорвать поддержку Украины в мире. Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту уничтоженного под Белгородом самолета Ил-76 24 января россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров (подробнее).

3. Шольц: Мы должны признать – простого решения войны не предвидится. Дело не в переговорах. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что простого решения войны России против Украины не следует ожидать. По его словам, не стоит думать, что война продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом (подробнее).

4. Падение Ил-76 под Белгородом. СБУ открыла дело по статье о военных преступлениях. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета Воздушно-космических войск РФ Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в комментарии LIGA.net (подробнее).

5. Удар по нефтебазе в Туапсе был операцией СБУ, подробности от источника – фото и видео. Удар по нефтебазе в российском Туапсе в ночь на 25 января был специальной операцией Службы безопасности Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовых органах (подробнее).

6. НАБУ объявило в розыск бизнес-партнера Коломойского и председателя правления банка Альянс. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Михаила Кипермана (бизнес-партнер Игоря Коломойского), Юлию Фролову (председатель правления банка Альянс) и Дмитрия Кондрашова (бывший начальник департамента администратора по расчетам Укрэнерго). Они являются подозреваемыми по делу Юнайтед Энерджи (подробнее).

7. Бутусов написал о гибели операторов БпЛА, брошенных на штурм. Залужный отреагировал. Военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что двух операторов 74 отдельного разведывательного батальона отправили на штурм с автоматами и они погибли в бою. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отреагировал в комментариях к сообщению (подробнее).

8. ГУР о падении Ил-76: Должны были лететь российские VIP-персоны, ФСБ приказала отменить. На российском военном самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области РФ 24 января, должны были лететь российские чиновники. Однако "в последний момент" Федеральная служба безопасности РФ "фактически приказала" им не садиться на борт. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов (подробнее).

Читайте также тексты дня:

IT-компании просят разрешить выезд мужчинам за границу. Чем запрет плох для айтишников

В КПИ открыли смарт-укрытие для студентов. Как оно выглядит – фото