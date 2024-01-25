Вісім головних новин України та світу на 19:00 25 січня

Іл-76 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

1. ЗСУ: Росія атакувала Україну "шахедами" та С-300. В Одесі є прильоти по промисловості — відео. Російська армія атакувала Україну ракетами типу С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 25 січня. Ворог випустив 14 безпілотників із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму (детальніше).

2. Командувач Повітряних сил про Іл-76: Росія намагається підірвати підтримку України у світі. Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту знищеного під Бєлгородом літака Іл-76 24 січня росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів (детальніше).

3. Шольц: Ми маємо визнати — простого рішення війни не передбачається. Річ не в переговорах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що простого рішення війни Росії проти України не слід очікувати. За його словами, не варто думати, що війна триває лише через відсутність переговорів між Москвою та Києвом (детальніше).

4. Падіння Іл-76 під Бєлгородом. СБУ відкрила справу за статтею про воєнні злочини. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака Повітряно-космічних військ РФ Іл-76 у Бєлгородській області Росії. Про це повідомила пресслужба відомства у коментарі LIGA.net (детальніше).

5. Удар по нафтобазі в Туапсе був операцією СБУ, подробиці від джерела — фото та відео. Удар по нафтобазі в російському Туапсе у ніч проти 25 січня був спеціальною операцією Служби безпеки України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силових органах (детальніше).

6. НАБУ оголосило в розшук бізнес-партнера Коломойського і голову правління банку Альянс. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Михайла Кіпермана (бізнес-партнер Ігоря Коломойського), Юлію Фролову (голова правління банку Альянс) та Дмитра Кондрашова (колишній начальник департаменту адміністратора розрахунків Укренерго). Вони є підозрюваними у справі Юнайтед Енерджі (детальніше).

7. Бутусов написав про загибель операторів БпЛА, яких кинули на штурм. Залужний відреагував. Військовий кореспондент Юрій Бутусов заявив, що двох операторів 74 окремого розвідувального батальйону відправили на штурм з автоматами й вони загинули в бою. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відреагував у коментарях до допису (детальніше).

8. ГУР про падіння Іл-76: Мали летіти російські VIP-персони, ФСБ наказала скасувати. На російському військовому літаку Іл-76, який упав у Бєлгородській області РФ 24 січня, мали летіти російські високопосадовці. Однак "в останній момент" Федеральна служба безпеки РФ "фактично наказала" їм не сідати на борт. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов (детальніше).

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