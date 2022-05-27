Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 мая

1. БАЙДЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ МОЖЕТ ОДОБРИТЬ ПОСТАВКУ УКРАИНЕ АМЕРИКАНСКИХ РСЗО – CNN. Администрация Джо Байдена готовится объявить о предоставлении Украине ракетных систем залпового огня HIMARS. Это может произойти на следующей неделе (подробнее).

2. ГОСДЕП ОТВЕТИЛ КИССИНДЖЕРУ: УКРАИНА ПОБЕДИТ И БУДЕТ САМА ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ. Украина победит в войне с Россией и самостоятельно будет определять свое будущее. Так Госдеп США прокомментировал Укринформу слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который склонял Киев к уступкам российскому диктатору Владимиру Путину (подробнее).

3. "АЛЬТЕРНАТИВА ЕС". ДЖОНСОН ХОЧЕТ АЛЬЯНС С УКРАИНОЙ, ПОЛЬШЕЙ И СТРАНАМИ БАЛТИИ – CORRIERE. По данным крупнейшей итальянской газеты Corriere, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альянс с Украиной, Польшей, странами Балтии и, возможно, Турцией (подробнее).

4. РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ПОЛИГОНУ НАЦГВАРДИИ В ДНЕПРЕ: ОКОЛО 10 ПОГИБШИХ, ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХ – КОРБАН. Утром 27 мая Россия нанесла ракетный удар по полигону Нацгвардии в Днепровском районе, рассказал глава теробороны Днепра Геннадий Корбан. По его данным, ракета попала в казарму, где было "небольшое количество людей", в результате – "порядка 10 погибших и 30-35 человек раненых" (подробнее).

5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НАРУШЕНИЯ РОССИЕЙ В УКРАИНЕ КОНВЕНЦИИ ООН О ГЕНОЦИДЕ УЖЕ ДОСТАТОЧНО – CNN. Международные правозащитные институты New Lines Institute и Центр Рауля Валленберга независимо друг от друга пришли к выводу, что Россия в ходе вторжения в Украину нарушила Конвенцию ООН о геноциде (подробнее).

6. ПУТИН ВОЮЕТ ПРОТИВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "НИКОГДА БОЛЬШЕ". ЕМУ ЭТО НЕ ДОЛЖНО СОЙТИ С РУК – ШОЛЬЦ. Российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть миропорядок с "правом сильнейшего" и уничтожает принцип "Никогда больше", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (подробнее).

7. УКРАИНСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-29 СБИЛ НА ЮГЕ РОССИЙСКИЙ СУ-35. В Воздушных силах отметили, что летчик врага "охотился за самолетами украинской штурмовой авиации" (подробнее).

8. НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОБЕДУ УКРАИНЫ. ЕСЛИ ПУТИН ПОБЕДИТ, МИР НЕ БУДЕТ В БЕЗОПАСНОСТИ – ТРАСС. Мир больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности, если путинская Россия победит в Украине, и потому союзники "должны обеспечить победу Украины в этой великой борьбе за свободу", заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (подробнее).

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Вадим Ребрина

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