Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 апреля

1. АМКУ ОШТРАФОВАЛ ЭНЕРГОКОМПАНИИ НА 775 МЛН ГРН. БОЛЬШЕ ВСЕХ ДОСТАЛОСЬ ДТЭК АХМЕТОВА. Антимонопольный комитет решил наложить штрафы на Центрэнерго, компании группы ДТЭК Рината Ахметова и остальных игроков рынка за сговор при установлении цен на уголь в 2016-2019 годах на общую сумму 775,48 млн грн (подробнее).

2. ЭНЕРГОАТОМ И УКРГИДРОЭНЕРГО В ОБХОД ГАРПОКА НАЧНУТ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЮ. Кабинет министров обязал поставщиков универсальных услуг (ПУУ), осуществляющих поставки электроэнергии населению, а также НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" до 15 мая заключить двусторонние договоры на поставки ресурса в объемах, необходимых для потребления в июне (подробнее).

3. США ПРЕКРАЩАЮТ ВЫДАЧУ В РОССИИ ВСЕХ ВИЗ, КРОМЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ. Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических (подробнее).

4. УКРАИНА ПОСТАВИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ РАКЕТЫ VEGA. Итальянская компания Avio S.p.A., главный подрядчик для космической ракеты легкого класса Vega, покупает 10 дополнительных двигателей РД-843 у КБ Южное и завода Южмаш (подробнее).

5. ПРИВАТБАНК ВЫПЛАТИТ ГОСУДАРСТВУ 19,4 МЛРД ГРН ДИВИДЕНДОВ. Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного ПриватБанка за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн (подробнее).

6. НАФТОГАЗ ПОДАСТ НОВЫЕ ИСКИ К ГАЗПРОМУ – ВИТРЕНКО. Витренко отметил, что монопольное положение Газпрома как экспортера газа с территории России, не дает покупать газ у независимых российских поставщиков (подробнее).

7. ЮЛИЯ МЕНДЕЛЬ УХОДИТ С ПОСТА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ЗЕЛЕНСКОГО. Но не уходит из Офиса президента. Мендель переходит в статус советника по коммуникации с иностранными медиа (подробнее).

8. "ЗА ПРАВДУ СТОИТ БОРОТЬСЯ". СУД ОТПУСТИЛ АНТОНЕНКО ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. Шевченковский районный суд изменил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко – его отпустили под круглосуточный домашний арест (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Госсекретарь США Блинкен едет в Киев. Чего ждать Зеленскому: три мнения

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.